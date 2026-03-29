Tragedia en el Estadio Banorte: identidad y causa de la muerte del aficionado

Un aficionado murió en el Estadio Banorte durante un partido. Te contamos quién era, qué ocurrió y los detalles confirmados del caso

El pasado sábado, el Estadio Azteca reabrió sus puertas con el amistoso entre México y Portugal, mostrando su nueva imagen tras meses de remodelación rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, el evento quedó marcado por un hecho trágico que conmocionó a los asistentes.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó la muerte de un aficionado, quien cayó desde el segundo nivel en la zona de palcos. En un primer reporte, se señaló que el hombre se encontraba en presunto estado de ebriedad.

POR AHORRARSE TIEMPO para IR al BAÑO… SE MATÓ en el AZTECA

Adrián Gómez, de 26 años, es el aficionado ebrio q se mató en el juego de @miseleccionmx

Una acompañante contó q iba al baño, pero al ver q tardaría en la rampa, se trepó a un muro… y cayó 14 mts.@FiscaliaCDMX indaga pic.twitter.com/91pYBTOTM1 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 29, 2026

Con el paso de las horas, surgieron más detalles sobre lo ocurrido. El periodista Carlos Jiménez dio a conocer información adicional que permitió entender mejor las circunstancias del accidente.

Identidad de la víctima y lo ocurrido

De acuerdo con los reportes, la víctima fue identificada como Adrián Gómez, quien cayó desde una altura aproximada de 14 metros. Según versiones, el aficionado habría intentado descender rápidamente al primer nivel.

El motivo detrás de su acción habría sido que quería llegar al baño evitando la rampa de acceso. En su intento por escalar un muro, el hombre resbaló, provocando la caída que resultó fatal, pese a que recibió atención médica inmediata.

AFICIONADO EBRIO se MATA en el ESTADIO AZTECA

Un aficionado q acudió al juego de @miseleccionmx vs @selecaoportugal, y q estaba en la zona de palcos, intentó bajar del 2º al 1er nivel por la parte externa, pero cayó y se mató.@SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX ya trabajan en el punto. pic.twitter.com/zvyy8uUy6t — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 29, 2026

Investigaciones continúan en curso

Las autoridades capitalinas mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer completamente lo sucedido. Hasta ahora, se siguen recabando datos para determinar si hubo otros factores involucrados en el incidente.

El caso ha generado cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad en eventos masivos, e incluso no se descarta que la FIFA pueda evaluar la situación de cara a futuros eventos, especialmente con el Mundial 2026 en puerta.