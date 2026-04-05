Consulta la agenda de conciertos en CDMX para abril 2026: artistas, grupos y fechas confirmadas de los shows más esperados del mes en la ciudad

El mes de abril 2026 llega con una extensa y variada agenda de conciertos en la Ciudad de México, donde grandes artistas internacionales y nacionales se presentarán en los principales recintos.

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Entre los más esperados destacan AC/DC, The xx y el regreso del rapero y miembro de K-pop Jackson Wang, además de muchos otros espectáculos confirmados.

Conciertos en el Palacio de los Deportes

En el Palacio de los Deportes, la agenda incluye a Soda Stereo Ecos (14, 15 y 16 de abril), Kany García (17 de abril) y el esperado show de Jackson Wang (20 de abril), uno de los eventos más destacados del mes para los fans del K-pop y el pop internacional.

Espectáculos en el Estadio GNP Seguros

El Estadio GNP Seguros recibirá a grandes figuras como AC/DC, con presentaciones programadas para el 7, 11 y 15 de abril, además de The Weeknd, quien se presentará los días 20, 21 y 22 de abril, consolidando una de las carteleras más potentes del mes.

Agenda en el Auditorio Nacional

El Auditorio Nacional también tendrá una programación variada con artistas como 31 Minutos (11 y 12 de abril), Fonseca (8 de abril), Siddhartha (17 de abril), Chayanne (22 y 23 de abril), Jesse & Joy (24 de abril) y Melendi (28 y 29 de abril).

Conciertos en el Pepsi Center

En el Pepsi Center, los fans podrán disfrutar de The xx, con fechas del 3, 4 y 5 de abril, además de la presentación de FKA Twigs (23 de abril), completando una oferta musical más alternativa e internacional.

K-pop y artistas asiáticos en CDMX

El K-pop y la música asiática también tendrán fuerte presencia en abril 2026 con artistas como Lee Dong Wook (14 de abril), Jackson Wang (20 de abril), One Or Eight (22 de abril), Way Better (25 de abril) y XLOV (29 de abril), mostrando el creciente impacto del género en México.

Un mes lleno de música en la capital

Sin duda, abril 2026 será un mes clave para la música en la CDMX, con una gran variedad de géneros, artistas internacionales y recintos de primer nivel, consolidando a la capital como uno de los destinos más importantes para los espectáculos en vivo en América Latina.