Consulta la agenda de conciertos en CDMX mayo 2026 con fechas, artistas confirmados y sedes. Descubre los eventos musicales más esperados del mes

La agenda musical de mayo 2026 arranca con fuerza en la Ciudad de México, con una cartelera que reúne a artistas internacionales y nacionales de distintos géneros.

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El mes abre con el estilo etéreo del electropop de Lorde, quien se presentará el 1 de mayo en el Palacio de los Deportes como parte de su Ultrasound Tour.

El concierto de Lorde marca el inicio de una serie de presentaciones importantes en la capital. Su gira ha recorrido escenarios de Estados Unidos, Europa y Australia, consolidando una propuesta artística que mezcla nuevas etapas de su carrera con sus éxitos más reconocidos.

BTS regresa a México con tres fechas

Uno de los eventos más esperados es el regreso de BTS, que llegará al Estadio GNP Seguros los días 7, 9 y 10 de mayo con su The Arirang World Tour. La banda surcoreana vuelve tras una pausa de cuatro años por el servicio militar de sus integrantes, prometiendo un escenario 360° y una producción de alta tecnología.

Una cartelera llena de artistas internacionales

El mes también incluye presentaciones de gran nivel como Laura Pausini, Chayanne, J Balvin, Sebastián Yatra y System Of A Down, entre muchos otros. Estos shows refuerzan la diversidad musical del calendario, con eventos en recintos como el Auditorio Nacional, Palacio de los Deportes y Estadio GNP Seguros.

Mon Laferte cierra el mes con doble presentación

La encargada de cerrar la agenda musical será Mon Laferte, quien ofrecerá conciertos el 29 y 30 de mayo en el Palacio de los Deportes como parte de su Femme Fatale Tour. Este proyecto destaca por ser uno de los más complejos de su carrera tanto en lo visual como en lo conceptual.

Conciertos destacados por fechas en mayo 2026

La cartelera incluye múltiples eventos distribuidos durante todo el mes, como:

1 de mayo: Lorde, PNAU, Amelie Lens

Lorde, PNAU, Amelie Lens 7 al 10 de mayo: BTS, t.A.T.u, Cris MJ

BTS, t.A.T.u, Cris MJ 14 al 17 de mayo: J Balvin, Miguel Bosé, Caifanes, Tecate Emblema

J Balvin, Miguel Bosé, Caifanes, Tecate Emblema 23 de mayo: Sebastián Yatra y Marco Antonio Solís

Sebastián Yatra y Marco Antonio Solís 27 y 28 de mayo: System Of A Down, Camilo Séptimo, Emmanuel y Mijares

System Of A Down, Camilo Séptimo, Emmanuel y Mijares 29 de mayo: Mon Laferte

Un mes con opciones para todos los gustos

Además de los grandes espectáculos, mayo 2026 contará con una amplia variedad de conciertos prácticamente todos los días, abarcando géneros como pop, rock, urbano, regional y alternativo. La oferta convierte al mes en una de las temporadas musicales más intensas del año en México.