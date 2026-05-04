Agente aduanal es ahora actor estratégico en la seguridad económica y la correcta recaudación: CAAAREM

Las recientes modificaciones a la Ley Aduanera y su reglamento configuran un nuevo entorno para el comercio exterior en México, que ahora observa mayores exigencias de cumplimiento, un endurecimiento del régimen de responsabilidad y la incorporación de herramientas digitales que transforman la operación del despacho aduanero.

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De esta forma, se redefine el papel del agente aduanal, quien pasa de ser un facilitador operativo a un actor estratégico en la vigilancia del cumplimiento normativo, la seguridad económica y la correcta recaudación de ingresos para el Estado, aseveró Joaquín Gómez Abad.

Por lo anterior, el recién nombrado presidente de la Comisión Jurídica de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), que aglutina a casi 800 de los 860 agentes aduanales, señaló la necesidad de fortalecer la certeza jurídica y los mecanismos de cumplimiento en un entorno cada vez más complejo y dinámico.

Observó que entre los principales cambios regulatorios destaca el endurecimiento del régimen de responsabilidad, al eliminarse algunos beneficios legales que anteriormente permitían atenuar sanciones en casos específicos; este ajuste obliga a los agentes aduanales a reforzar sus procesos internos, elevar la precisión en la clasificación de mercancías y reducir al mínimo cualquier margen de error en las operaciones.

A lo anterior se suman nuevas obligaciones administrativas, como la declaración patrimonial, así como la implementación de herramientas digitales que fortalecen la trazabilidad de las operaciones, entre ellas la manifestación de valor electrónica, parte del proceso de modernización del sistema aduanero.

Gómez Abad comentó que en este nuevo entorno cobra especial relevancia el concepto de autorregulación, mediante el cual los agentes aduanales asumen un papel activo como verificadores de sus procesos, impulsando la adopción de buenas prácticas y el cumplimiento voluntario de la normatividad aplicable.

A la par, puntualizó que el entorno internacional impone exigencias como la correcta aplicación de tratados comerciales, reglas de origen y beneficios arancelarios, elementos clave para preservar la competitividad del país, consolidando al agente aduanal como un actor estratégico del comercio exterior.