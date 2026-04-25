Agentes de la CIA que fallecieron en Chihuahua ingresaron al país: uno como visitante y otro con pasaporte diplomático

El Gabinete de Seguridad confirmó que los dos agentes de la CIA muertos en Chihuahua carecían de acreditación para operar en México.

El Gabinete de Seguridad informó que las dos personas extranjeras que perdieron la vida en el accidente ocurrido el 19 de abril en Chihuahua, presuntamente vinculadas a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), no contaban con acreditación formal para participar en actividades operativas en territorio nacional, de acuerdo con los registros migratorios disponibles.

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Detalló que una de ellas ingresó al país en calidad de visitante, sin permiso para realizar actividades remuneradas, y la otra lo hizo con pasaporte diplomático.

A través de un comunicado enviado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Omar García Harfuch, precisó que el Gobierno de México, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad y la Secretaría de Relaciones Exteriores no tenían conocimiento de la presencia de agentes extranjeros en operaciones ni de su participación física en alguna acción dentro del territorio nacional.

Por lo anterior, se llevan a cabo revisiones en coordinación con autoridades del estado de Chihuahua y la Embajada de Estados Unidos en México.

El Gabinete de Seguridad señaló que la legislación mexicana no permite la participación de agentes extranjeros en operaciones dentro del territorio nacional, y que la cooperación internacional en materia de seguridad se realiza mediante intercambio de información, coordinación institucional y colaboración técnica, con respeto a la soberanía nacional.

También expresó su pesar por el fallecimiento de cuatro personas, dos elementos estatales y dos agentes estadounidenses, y extendió sus condolencias a sus familias, compañeros de trabajo y personas cercanas.

Finalmente, el Gobierno de México reiteró su disposición de mantener una relación de cooperación con el Gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad, bajo principios de respeto, reciprocidad y coordinación institucional.