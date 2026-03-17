Agilizan Agricultura, Conagua y CFE procesos de inscripción y reinscripción al Programa Especial de Energía para el Campo

Se facilita proceso de trámites a productores para acceder al programa y tienen hasta el 28 de abril para regularizar sus títulos

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acordaron agilizar los procesos de inscripción y reinscripción al Programa Especial de Energía para el Campo en materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola (PEUA), correspondiente al ejercicio 2026.

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En este sentido, también se indicó que las y los productores con concesiones de uso de aguas nacionales deberán regularizar sus títulos antes del 28 de abril de este año.

Asimismo, se aseguró que las instancias determinaron facilitar la atención y el proceso de los trámites de las y los productores que solicitan el acceso al programa, a través del Decreto de Facilidades Administrativas, con el fin de que obtengan el subsidio en la cuota de energía eléctrica destinada al riego agrícola.

⚡🌾 La CFE, junto con @Agricultura_mex y @conagua_mx, agiliza los procesos de inscripción y reinscripción al Programa Especial de Energía para el Campo (PEUA) 2026.



Con el Decreto de Facilidades Administrativas, productoras y productores podrán acceder con mayor facilidad al… pic.twitter.com/GulwT6shPL — CFEmx (@CFEmx) March 14, 2026

Las instancias de gobierno señalaron que este decreto está dirigido a productoras y productores agrícolas y pecuarios, cuyos títulos de concesión para pozos hayan vencido entre el 1 de octubre de 2017 y el 1 de marzo de 2025, y amparen volúmenes de uso de hasta 500 mil metros cúbicos anuales de agua.

La Comisión Nacional del Agua estableció que deberán aceptarse aquellos trámites que presenten el estatus de adhesión al Decreto de Facilidades Administrativas; modificación; transmisión de derechos y prórroga.

Se indicó que además, se instruyó llevar a cabo el proceso de inscripción y reinscripción al PEUA de las y los productores que acrediten el uso y aprovechamiento del agua para riego agrícola y sean susceptibles de recibir el subsidio en la tarifa de energía eléctrica.