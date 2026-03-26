Aguilar y Jiménez triunfan en San Gabriel Hidalgo

La plaza de San Gabriel Hidalgo registró un lleno total, con triunfo de Miguel Aguilar y Antolín Jiménez en un festejo con toros de Fernando de la Mora

En el marco del festejo mixto de feria en honor al santo patrón, la plaza de San Gabriel Hidalgo registró un lleno a reventar. Se lidiaron toros de la ganadería de Fernando de la Mora, bien presentados y de juego destacado en su conjunto, lo que permitió el lucimiento de los actuantes.

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Miguel Aguilar cortó una oreja, y en su segundo fue ovacionado, mientras que Antolín Jiménez cosechó un apéndice en su segundo toro.