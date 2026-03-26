Aguilar y Jiménez triunfan en San Gabriel Hidalgo

En el marco del festejo mixto de feria en honor al santo patrón, la plaza de San Gabriel Hidalgo registró un lleno a reventar. Se lidiaron toros de la ganadería de Fernando de la Mora, bien presentados y de juego destacado en su conjunto, lo que permitió el lucimiento de los actuantes.
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Miguel Aguilar cortó una oreja, y en su segundo fue ovacionado, mientras que Antolín Jiménez cosechó un apéndice en su segundo toro.