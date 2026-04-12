Pese a las críticas, afirmó que seguirán gobernando y que los 5 mil millones de pesos ahorrados con el Plan B se destinarán a programas sociales

“Así vamos a seguir gobernando, pésele a quien le pese. Tenemos muy claro de dónde venimos y a dónde vamos“, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Morelos, donde acusó que los gobiernos neoliberales desperdiciaron los mayores ingresos petroleros de la historia reciente y sostuvo que, aunque México produce hoy menos crudo y recibe menos recursos, su administración destina ese dinero a vivienda, agua, pavimentación, obras públicas y programas sociales.

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Sheinbaum Pardo aseguró que durante los sexenios de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa el país llegó a producir 3.4 millones de barriles diarios de petróleo, casi el doble de los 1.8 millones actuales, con precios internacionales cercanos a los 100 dólares por barril. Sin embargo, afirmó que esos ingresos no se reflejaron en infraestructura ni en bienestar.

“Eran cientos de miles de millones de dólares que debieron servir para carreteras, puertos, aeropuertos, refinerías y obras para el país, pero no sabemos en qué quedaron“, señaló Sheinbaum Pardo durante la entrega de escrituras y constancias de cancelación de adeudos del FOVISSSTE a beneficiarios del programa Vivienda para el Bienestar en Morelos.

Vivienda para el Bienestar. Emiliano Zapata, Morelos https://t.co/0rcbqtjuHC — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 11, 2026

Argumentó que ahora, aun con menores ingresos petroleros, los recursos se utilizan para apoyar a la población y no para sostener privilegios o rescatar intereses privados.

Aseguró que, aunque durante los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa se producían hasta 3.4 millones de barriles diarios de petróleo y el precio internacional rondaba los 100 dólares por barril, esos recursos no se tradujeron en infraestructura ni en bienestar para la población.

“En aquella época se producían 3.4 millones de barriles diarios y la mayoría se exportaba. Eran cientos de miles de millones de dólares que debieron utilizarse para carreteras, puertos, aeropuertos, refinerías y la modernización del país, pero no sabemos en qué quedó ese dinero“.

La presidenta afirmó que ese modelo continuó con Enrique Peña Nieto, de quien dijo que llegó al poder con la promesa de representar un cambio, pero terminó reproduciendo la misma política.

“Ahora producimos menos y entra menos dinero, pero ese dinero se invierte en la gente“, sostuvo al contrastar el modelo económico actual con el de los sexenios anteriores.

Sheinbaum Pardo aprovechó el evento para defender la política de la Cuarta Transformación al señalar que los ahorros derivados del llamado Plan B electoral permitirán destinar más recursos a obras y programas sociales, pues con esa reforma se redujeron los presupuestos de congresos locales, del Senado y de los órganos electorales, además de limitar el número de regidores en los municipios.

Afirmó que esos recursos, que antes se utilizaban para salarios elevados, seguros médicos privados, bonos y otros privilegios de funcionarios y consejeros electorales, ahora se canalizarán a vivienda, agua potable, pavimentación y servicios.

También celebró la eliminación de la reelección para presidencias municipales y diputaciones a partir de 2030, así como la prohibición de heredar cargos públicos de manera inmediata a familiares.

“Ya nada de que yo fui presidente municipal y ahora le toca a mi hijo”, advirtió la presidenta al referirse a la reforma que prohíbe que familiares hereden cargos de elección popular de manera inmediata.

Sheinbaum Pardo sostuvo que los recursos que antes se destinaban a privilegios de funcionarios y legisladores ahora serán utilizados para programas de vivienda, agua potable, pavimentación y apoyo a la población.

“Tenemos muy claro de dónde venimos y a dónde vamos“, expresó al cierre de su mensaje, en el que insistió en que su gobierno continuará gobernando “para el pueblo de México”.