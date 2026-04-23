AJ Dybantsa se declara elegible para el NBA Draft 2026 como el mejor prospecto

AJ Dybantsa se declara para el Draft NBA 2026 tras liderar el college. El prospecto de BYU apunta a ser el pick número 1

AJ Dybantsa no podía contener más el silencio. Necesitaba gritarle al mundo que estaba listo para la NBA. El estudiante de primer año de BYU que durante meses ha sido la fascinación de los cazatalentos de la liga, finalmente ha hecho oficial que se presentará al Draft 2026. Una decisión que, aunque se esperaba desde hace meses, no por predecible deja de tener un peso histórico.

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Dybantsa se ha mantenido en su posición entre los mejores de su generación y, lo cierto es que una inmensa mayoría da por hecho que él irá en el número 1 del Draft. Y no es para menos. AJ completó una de las temporadas más productivas del baloncesto colegial, al liderar la División I con 25.5 puntos por partido y 51% de efectividad en tiros de campo.

Pero el prodigio de los Cougars no se alimenta solo de anotaciones, pues sumó 6.8 rebotes, 3.7 asistencias y 1.1 robos en 34.8 minutos por partido a lo largo de 35 encuentros. Su currículum es, sencillamente, impecable.

Seleccionado por unanimidad para el primer equipo All-American, integrante del primer equipo All-Big 12 y ganador del premio Julius Erving como mejor alero del país, el revuelo en torno al Draft no se ha hecho esperar. Medios como Bleacher Report, ESPN y Hoops Wire lo colocan en el primer puesto del Draft.

Todos ellos señalan que Dybantsa se ha convertido en el nombre que los equipos de la NBA proyectan como la primera selección general, y aunque muchos vaticinan que podría encajar en los Indiana Pacers, por ahora todo es hipotético. Aún no hay franquicia asignada, pero el consenso apunta a lo más alto.

Claro que todavía hay aspectos que perfeccionar. Su manejo del balón, tiro de perímetro y defensa son áreas que aún pueden desarrollarse. Aun así, su atractivo es evidente: envergadura, instinto anotador y enorme potencial ofensivo.

Más allá de lo físico, también está la mentalidad de líder, una cualidad clave que los evaluadores destacan por su intensidad y actitud dentro y fuera de la cancha.

El plazo para declararse anticipadamente finaliza el viernes, pero Dybantsa no necesitó esperar. Su decisión ya está tomada, y con ella, el Draft 2026 ya tiene a su gran protagonista.