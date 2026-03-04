Apenas arrancó el año y los especialistas del sector privado ya elevaron el pronóstico para la inflación general al cierre de 2026 a 4.00%, en la encuesta mensual que aplica cada mes el Banco de México (Banxico), su nivel más alto desde que comenzó el sondeo para la inflación de este año y desde el 3.95% considerado en la encuesta de enero anterior.

Asimismo, la expectativa de inflación subyacente para el cierre de este año aumentó a 4.17%, su mayor nivel desde que comenzó la encuesta para el 2026.

“Esto quiere decir que los especialistas esperan que la mayor inflación al cierre del año sea propiciada por el componente subyacente. El ajuste al alza de la expectativa de inflación responde a la publicación de la inflación al consumidor de enero que se ubicó en 3.79% anual, acelerándose con respecto al mes pasado y a la inflación de la primera quincena de febrero que se ubicó en 3.92% anual, su tercera quincena consecutiva de aceleración, siendo la inflación más alta desde la segunda quincena de noviembre”, señaló un reporte del área de Análisis Económico de Grupo Financiero BASE.

Asimismo, en cuanto al crecimiento del producto interno bruto (PIB) para este año, el resultado de la encuesta hecha por el Banxico subió a 1.50% desde 1.36% considerado en el primer sondeo de este año.

No obstante del crecimiento que se espera de la economía, ello no incidirá en la generación de empleos asegurados ante el IMSS para 2026, pues los analistas estiman un decremento de 330,000 a 308,000 puestos.

A las preguntas hechas entre el 16 y 26 de febrero anterior, a 42 especialistas nacionales y extranjeros, se desprende que los 6 principales factores que podrían frenar el crecimiento económico de México son la gobernanza, en primer lugar; condiciones externas; condiciones económicas internas; en menor consideración, las finanzas públicas, la inflación y la política monetaria.

En cuanto a la percepción del entorno económico, el porcentaje de analistas que considera que éste empeorará en los próximos 6 meses bajó de 20% a 10% y es el menor porcentaje de respuestas desde septiembre de 2021; empero, el porcentaje que cree que el entorno permanecerá igual bajó de 55% a 51 por ciento.

Mientras que el porcentaje de analistas que opina que el entorno mejorará subió de 25% a 39%, ubicándose en su mayor nivel desde septiembre de 2021; 62% de los analistas considera que la economía no está mejor que hace un año, bajando desde el 72% del mes anterior y ubicándose en su menor nivel desde abril de 2024.

Por otro lado, en cuanto al momento para realizar inversiones en México, las respuestas no mostraron cambios frente a la encuesta del mes pasado, por lo que el porcentaje de analistas que considera que actualmente es un buen momento se mantuvo en 3.0%; aquellos que piensan que es un mal momento fue de 48.0 por ciento.

El porcentaje de analistas que no está seguro si es un buen momento para invertir en México, fue de 50%, aun ubicándose por encima del nivel promedio de 35% en 2025 y el de 37% de 2024, “lo que envía señales de una mayor cautela e incertidumbre. En conclusión, los resultados de la encuesta de febrero sugieren que la confianza de los especialistas se mantiene frágil“, señala el análisis de Grupo Financiero BASE.