¡Al fin volvió Gil Mora! Tijuana le ganó a Bravos y se metió a zona de Liguilla

La joya mexicana entró pasados los 60 minutos, le hicieron penal pero el VAR lo echó para atrás; Juárez tuvo dos expulsiones

Respira la Selección Mexicana de cara al Mundial. A exactamente dos meses de la inauguración ante Sudáfrica, reapareció Gilberto Mora en la victoria de Tijuana como visitante 1-2 sobre Juárez en el inicio de la Jornada 14.

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La joven joya de 17 años regresó tras superar la pubalgia que lo mantuvo fuera desde principios de año, y en los minutos que disputó demostró que su talento sigue intacto.

Prueba de ello fue una jugada individual en la que se quitó a varios defensores de Bravos y provocó un posible penal en el tiempo agregado.

Gil Mora mostró personalidad y estuvo listo para cobrar la pena máxima, pero la decisión fue revisada por el VAR, tras la intervención del árbitro Jorge Camacho, quien corrigió la marcación al considerar que hubo contacto previo con el balón.

Más allá de la jugada, el regreso del mediocampista es una gran noticia, ya que recupera ritmo futbolístico a solo dos meses del Mundial, algo clave para la Selección Mexicana, que necesita su calidad en plenitud.

¡Gool de Xolos!



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El futbolista llevaba fuera desde enero por una lesión de pubalgia, que incluso pudo requerir cirugía, pero su recuperación evitó una intervención que lo habría dejado fuera de la justa mundialista.

En lo deportivo, Xolos de Tijuana sumó una victoria de oro que lo coloca en la octava posición con 18 puntos, entrando de momento a zona de Liguilla.

Por su parte, Juárez complicó su panorama tras una derrota marcada por la expulsión temprana de Ramón Rodríguez “Monchu”, apenas al minuto 4, lo que condicionó todo el encuentro.

Tijuana aprovechó la superioridad numérica con goles de Kevin Castañeda (43’) y Ramiro Árciga (51’), mientras que Gilherme Castilho descontó para Bravos desde el penal en la recta final.

Sin embargo, la expulsión de Jesús Murillo al 90+7’ terminó por sentenciar el partido, dejando a Juárez con nueve hombres y sin capacidad de reacción.

El triunfo de Tijuana se selló con el regreso de Gilberto Mora, la nota más positiva de una noche clave rumbo al cierre del torneo.