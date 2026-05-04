Al negar reunión con López Obrador, Sheinbaum acusa misoginia

La presidenta rechazó haberse reunido con Andrés Manuel López Obrador en Palenque y señaló que no tendría nada de malo reencontrarse con el exmandatario tabasqueño

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que haya sostenido una reunión con Andrés Manuel López Obrador durante su visita a Palenque y señaló que las versiones difundidas cuestionan su capacidad de decisión.

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“Hay un rasgo de misoginia”, afirmó al referirse a las interpretaciones que atribuyen sus decisiones a influencias externas y no a su propia conducción del Ejecutivo.

La mandataria indicó que su presencia en Palenque respondió a actividades programadas y a reuniones de trabajo con integrantes de su gabinete. Explicó que sostuvo un encuentro con la titular de la Secretaría de la Función Pública para revisar pendientes administrativos.

“No tendría nada de malo reunirme con el presidente López Obrador, pero no ocurrió”, señaló al precisar que no existe impedimento legal ni ético para un encuentro de ese tipo.

La presidenta lamentó que se construyan versiones sin sustento para cuestionar su liderazgo y sostuvo que su administración se guía por un programa propio y compromisos adquiridos con la ciudadanía.

La presidenta indicó que las versiones sobre una supuesta reunión forman parte de narrativas que buscan atribuir decisiones del gobierno a influencias externas.

Señaló que ese tipo de interpretaciones tienen un sesgo que cuestiona la capacidad de decisión del Ejecutivo federal.

El señalamiento se enmarca en la respuesta a críticas y especulaciones sobre su agenda, en las que el gobierno federal insiste en que las decisiones se toman de manera autónoma y con base en sus propias atribuciones.