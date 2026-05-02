Alarma en el Tri; César Montes salió lesionado en Lokomotiv; Luis Chávez fue titular con Dinamo

El zaguero se tuvo que ir del campo a los 20 minutos de partido ante el conjunto de Luis Chávez que jugó poco más de 60′

Hubo duelo de mexicanos en la Jornada 28 de la Premier League Rusa, en la cual se enfrentaron Lokomotiv vs. Dinamo de Moscú, con César Montes y Luis Chávez, ambos como titulares en sus respectivos equipos en un juego que terminó 1-1.

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Pero el juego dejó problemas y preocupación en el seno de la Selección Mexicana, ya que César Montes tuvo que salir de cambio en el Lokomotiv apenas pasados los 20 minutos del juego, debido a una lesión muscular.

El Cachorro es titular en la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo y esta situación le viene en un muy mal momento, a poco más de un mes de debutar en el Mundial el 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Azteca.

Al término del encuentro, el entrenador del Lokomotiv, Mikhail Galaktionov, dijo en entrevista la situación del defensa central mexicano, aunque precisó que aún era muy temprano para saber el grado de lesión que tiene.

“Aún es difícil decir qué pasará con Montes. Sentía molestias en el músculo aductor”, reportaron medios rusos tras el encuentro. Así que será en próximos días que se sepa desde la lejana Rusia qué es lo que tiene el central y si podrá volver a la actividad o ya terminó su temporada.

Principalmente porque a tan corto tiempo del Mundial, es muy poco probable que él mismo se quiera arriesgar a una situación más complicada; a la Premier League Rusa le quedan ya solo dos jornadas más después de esta, además de que Lokomotiv en la tercera posición ya no puede aspirar al título porque el líder Krasnodar le queda a diez puntos y la Locomotora moscovita solo tiene seis más por disputar.

Luis Chávez fue titular y jugó 63 minutos con Dinamo

Si bien la preocupación está centrada en César Montes, del lado positivo en este juego es que el mediocampista mexicano, Luis Chávez, salió como titular en el Dinamo de Moscú.

El jalisciense jugó por tercer partido consecutivo con su equipo y segundo al hilo como titular, al jugar un total de 63 minutos y salir de cambio en el segundo tiempo. Chávez también jugó el 26 de abril, un total de 62 minutos en la victoria ante Sochi, mientras que el 22 de abril jugó 27 minutos en la derrota ante Rubin Kazan.

Es decir que el mediocampista ya está completamente recuperado de la lesión en la rodilla que lo tuvo fuera de actividad casi por un año, por lo que poco a poco va tomando más ritmo de juego.

Chávez está contrarreloj en su carrera por colarse a la Copa del Mundo con la Selección Mexicana, ya que le queda un mes para tomar el mayor ritmo futbolístico posible, pero sobre todo que Javier Aguirre lo contemple.