Alberto el Patrón es detenido en San Luis Potosí por presunta violencia familiar

El ex luchador mexicano Alberto N, conocido por su paso en la WWE como Alberto el Patrón, fue detenido en San Luis Potosí tras una denuncia por presunta violencia familiar.

TE PUEDE INTERESAR: “Soñamos con jugar el Mundial de Clubes”; Jardine y América, con la mente clavada en la Concacaf

De acuerdo con información de la Agencia de Noticias San Luis Potosí, elementos de la Guardia Civil Estatal atendieron un llamado de emergencia recibido a través del sistema C5, luego de que la ex esposa del luchador —quien en México compitió como Dos Caras Jr.— solicitara auxilio al asegurar que estaba siendo agredida.

Tras el arribo de las autoridades, se procedió a la detención del sobrino del legendario Mil Máscaras, quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes, mismas que determinarán su situación legal.