Alberto Garcia Aspe y el honor jugar tres Mundiales con el Tri: “Es el mayor orgullo de mi vida”

Alberto García Aspe recordó su trayectoria mundialista con México y destacó la importancia de la unión, la garra y el carácter del Tri

Alberto García Aspe había cobrado una pena máxima de manera perfecta para emparejar el marcador en los octavos de final del Mundial de Estados Unidos 1994 ante Bulgaria. Pero tras preservarse en el empate, en la tanda de penales fue el primero en fallar y México quedó eliminado. Si algo aprendió el Beto después de ese error fue a levantarse. En Francia 1998, con el marcador 0-2 ante Bélgica, anotó un penal que ayudó al Tri a rescatar un valioso punto.

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El exjugador de Pumas, Necaxa, América, Puebla y River Plate, disputó un total de tres Copas del Mundo con la camiseta verde, pues además del 94 y 98 jugó en Corea del Sur-Japón 2002 bajo el mando de Javier Aguirre. Siempre fue un líder en el vestidor y con capacidad de reinventarse.

“Hablar de una Copa del Mundo sirve como tocar fibras profundas en quienes tuvimos la fortuna de representar a México. En lo personal, haber defendido nuestra camiseta en tres mundiales es el mayor orgullo de mi vida”, recordó el exjugador de 58 años en la presentación del Álbum Conmemorativo Retro de Lotería Nacional y Panini.

“Ser capitán no es solo portar el gafete, es asumir la responsabilidad, dar la cara en momentos difíciles, mantener unido al grupo y jugar por la ilusión de millones de mexicanos”, agregó.

El mediocampista zurdo, parte de la histórica Copa Confederaciones 1999, se retiró tras su última Copa del Mundo en Corea-Japón 2002 tras casi dos décadas de carrera. Pero aseguró que el mayor aprendizaje fue que México es más fuerte cuando juega con unidad, garra y carácter.

“México compite mejor cuando cree en sí mismo, cuando trabaja en equipo y juega con garra y carácter”, finalizó.