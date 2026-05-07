¿Quieres tu sticker en el Álbum del Mundial 2026? Créalo con IA en minutos | Foto: Omar Ortiz / Ovaciones

Descubre cómo crear tu sticker personalizado para el Álbum del Mundial 2026 con ayuda de IA. Te explicamos el proceso paso a paso

El furor por el Álbum del Mundial 2026 sigue creciendo entre los aficionados al futbol y ahora también conquistó las redes sociales gracias a una nueva tendencia creada con inteligencia artificial que permite convertir cualquier fotografía en un sticker personalizado al estilo Panini.

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Este año, el tradicional álbum mundialista se volvió uno de los productos más buscados entre los fanáticos, especialmente porque reúne a las 48 selecciones que participarán en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Debido a la enorme popularidad del álbum, comenzaron a circular en plataformas como TikTok, Instagram y Facebook imágenes editadas con IA que simulan las clásicas estampas del Mundial. La dinámica permite agregar nombre, edad y datos personalizados, como si cualquier persona fuera parte oficial de la colección.

Así puedes crear tu propio sticker del Mundial

Para generar la imagen personalizada, lo primero que necesitas es una foto de alta resolución de una estampa original de tu selección favorita y otra fotografía clara del rostro de la persona que aparecerá en el diseño.

ChatGPT y Gemini son las herramientas más utilizadas

Después de reunir las imágenes, los usuarios deben abrir una conversación en herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT o Gemini y cargar ambas fotografías para comenzar la edición

Entre las instrucciones más populares para generar la imagen destaca un prompt que pide: “Editar la imagen con el mismo diseño visual de la figurita original, reemplazando únicamente el rostro del jugador y manteniendo la estética, colores y formato del álbum”.

Además, los usuarios pueden personalizar datos como nombre, fecha de nacimiento, estatura, peso y hasta la selección o equipo al que desean representar.

La tendencia apunta a convertirse en la foto de perfil favorita

Gracias al realismo que logra la inteligencia artificial, miles de personas ya utilizan estas imágenes como foto de perfil o contenido para redes sociales. La tendencia combina la nostalgia del coleccionismo con la creatividad digital y se perfila como uno de los fenómenos virales más populares rumbo al Mundial 2026.