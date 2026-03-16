Aldo de Nigris noquea a Nicola Porcella en el Ring Royale

El Ring Royale trajo una de las pelas más atractivas entre Aldo de Nigris y Nicola Porcella, donde ambos subieron al ring para dejarlo todo, sin embargo el sobrino de Poncho salió vencedor en sel segundo round.

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El ganador de la Casa de los Famosos salió decisivo y con una serie de combinaciones dominó al peruano, Porcella, quien al recibirlos impactos de su rival fue perdiendo terreno en el ring. A pesar de soltar algunas combinaciones, no fueron suficientes para contrarestar la pegada de Aldo.

El sobrino de Poncho, espero el momento oportuno para soltar un volado cuando Nicola bajó la guardia y noquearlo, la jueza hizo el conteo y al ver la nula reacción del peruano, decidió dar por terminada la pelea, siendo vencedor con total autoridad, Aldo de Nigris.

Al finalizar el combate, ambos peleadores mostraron mutuo respeto ya que mantienen una buena amistad fuera del ring.