Alejandra Ortega, de pensar en el retiro a colgarse la plata en el Campeonato Mundial de Marcha Brasilia 2026: “Se logró algo que siempre había soñado”

Alejandra Ortega Solís es sinónimo de resiliencia y fortaleza. El pasado 12 de abril logró colgarse la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Marcha en Brasilia 2026, un resultado que ha sido fruto de una larga trayectoria dentro del atletismo mexicano. Y un segundo aire, después de que el año pasado considerara seriamente el retiro debido a las lesiones.

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Pero no claudicó y durante los últimos ocho meses, trabajó con la guía y respaldo del profesor Alfonso Rivera, quien la preparó para afrontar la prueba de los 21 kilómetros del Campeonato Mundial de Marcha por Equipos Brasilia 2026, donde la capitalina, olímpica en Río 2016 y París 2024, cruzó la meta detrás de Kimberly García, ganadora del oro.

“Es un cúmulo de muchas emociones, de felicidad, de ganas de seguir creciendo y avanzando. Esta medalla es el fruto de 23 años de trabajo, de mucho esfuerzo, dedicación, compromiso, disciplina, pero sobre todo de mucho corazón en un proceso que no ha sido nada fácil, pero ya se logró algo de lo que siempre había soñado”, expresó Ortega Solís, en palabras para la Conade.

Foto: Cortesía CONADE

La marchista tricolor registró un tiempo de 1:35:21, mientras que la peruana García detuvo el cronómetro en 1:35:00. El podio lo completó la española Aldara Meilán con 1:35:38. Y aunque previo a este logro vivió momentos complicados, Ortega demostró su temple para seguir más vigente que nunca en el deporte de sus amores.

“El año pasado ya pensaba en el retiro y ahorita con este segundo aire que me dio el profesor me encuentro muy contenta, fuerte, satisfecha porque al final volvió a creer en mí, en mi trabajo y eso me hace sentir plena en este nuevo trabajo que emprendimos y este es el resultado; agradecida porque me abrió las puertas de su equipo”, afirmó.

Recién la también multimedallista de la Olimpiada Nacional, fue recibida por el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, con motivo de su logro. La dos veces olímpica no ocultó su ilusión por competir en esta prueba del medio maratón, misma que será de nueva incorporación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Por lo pronto, tiene la mira puesta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de este año, a los que llegará como actual campeona tras el oro en 20 kilómetros en San Salvador 2023.