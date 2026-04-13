Alejandra Ortega revive la grandeza de la marcha mexicana con plata en el Mundial de Brasilia 2026

Alejandra Ortega ganó la medalla de plata en el Mundial de Marcha por Equipos Brasilia 2026, consolidándose como referente de la marcha mexicana

Alejandra Ortega ha devuelto a la marcha mexicana a los primeros planos al conquistar la medalla de plata en los 21 kilómetros del Campeonato Mundial de Marcha por Equipos Brasilia 2026. La capitalina, olímpica en Río 2016 y París 2024, cruzó la meta detrás de la peruana Kimberly García, ganadora del oro en la prueba.

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Ortega registró un tiempo de 1:35:21, mientras que García detuvo el cronómetro en 1:35:00. El podio lo completó la española Aldara Meilán con 1:35:38. Fue una competencia de alta exigencia en la que la mexicana sostuvo un ritmo competitivo de principio a fin, consolidando una actuación que, aunque no fue oro, tuvo el valor de una plata de gran nivel.

Con esta presea en la única categoría incluida rumbo a Los Ángeles 2028, Ortega se perfila como una carta fuerte para mantener la tradición de México en la disciplina dentro de las justas veraniegas. La última gran referencia fue María Guadalupe González, quien ganó plata en Río 2016.

¡Plata para México 🥈🇲🇽!



Alejandra Ortega 🇲🇽 es subcampeona del mundo en medio maratón de marcha 🚶‍♀️👏



Esta prueba hará su debut olímpico en Los Ángeles 2028 🇺🇸pic.twitter.com/iMHej3tXvX — Fan México 🇲🇽 rumbo a LA2028 (@MLosAngeles2028) April 12, 2026

La marcha atlética es una de las disciplinas más exitosas para México, pues de las 11 medallas olímpicas en atletismo, 10 han sido en marcha. Solo Ana Gabriela Guevara ha logrado una presea fuera de esta especialidad, con su plata en 400 metros en Atenas 2004. Ortega, en ese contexto, representa la continuidad de una tradición histórica que sostiene el prestigio del país en el atletismo.

En otras actuaciones mexicanas, Ricardo Ortiz finalizó en el lugar 11 del medio maratón con 1:29:18, mientras que el juvenil Emiliano Barba fue quinto en los 10 kilómetros. En maratón, José Luis Doctor terminó en la posición 15 con 3:13:39. Aunque no todas las pruebas dejaron medallas, el equipo mexicano mostró esfuerzo competitivo y dejó una base prometedora para el futuro.