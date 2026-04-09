Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz dan a México su tercera medalla en Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026

México se consolida como potencia en tiro con arco al ganar bronce por equipos femenil en la Copa del Mundo Puebla 2026

México sigue a paso firme en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026, al hacer de su territorio un frente infranqueable. Las medallistas olímpicas Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz se colgaron la medalla de bronce por equipos femeniles de recurvo, repitiendo la misma presea obtenida en los Juegos Olímpicos París 2024.

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Después de una electrizante jornada en la que el equipo nacional sumó dos metales de bronce, logrados por los equipos de compuesto en ambas ramas, la legión mexicana volvió a dar un golpe de autoridad ante un público poblano que ha llenado las gradas para presenciar otra actuación memorable, confirmando a México como potencia en esta disciplina.

En su primer reto del día, las medallistas olímpicas superaron 5-4 a las brasileñas Ane Dos Santos, Isabelle Estevez y Ana Caetano. El duelo fue cerrado, como suele suceder en el arco recurvo, donde cada flecha puede cambiar el destino de una serie.

Las mexicanas mostraron temple en los momentos decisivos y lograron avanzar a semifinales con una victoria trabajada que les dio la confianza necesaria para seguir compitiendo. Ya en esta fase, cayeron dramáticamente 4-5 ante las turcas Elif Gokkir, Gizem Ozkan y Dunya Yenihayat. Fue un enfrentamiento de altísimo nivel, definido por detalles mínimos, donde las rivales aprovecharon su oportunidad para avanzar por el oro.

Las medallistas olímpicas de París 2024, Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, derrotan 6-2 a España y se llevan el bronce🥉de territorio poblano. 🇲🇽



👉Más tarde entrarán en acción los equipos mixtos de ambos tipos de arco. pic.twitter.com/IDQihAHmUl — CONADE (@conadeoficial) April 9, 2026

Instaladas en el duelo por la medalla de bronce, Valencia, Vázquez y Ruiz se crecieron ante su público y aseguraron el tercer lugar del podio con una victoria de 6-2 frente a las españolas Paula Álvarez, Elia Canales y Carlota Navas. La superioridad mexicana fue evidente, y cada acierto fue celebrado por una afición que las reconoce como heroínas nacionales.

Este logro cobra mayor relevancia, ya que el mismo trío que subió al podio en París 2024 repitió la hazaña en casa, demostrando que su química y coordinación se mantienen intactas. Alejandra Valencia, la más experimentada, lideró con calma y experiencia, mientras Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz aportaron juventud y precisión.

México continuará en la búsqueda de más éxitos como anfitrión en Puebla. Por ahora, el bronce en recurvo femenil se suma a los obtenidos en compuesto, consolidando una cosecha tricolor que comienza a lucir abundante.