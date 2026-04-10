Alejandro Adame intensifica su preparación en el campo rumbo a San Marcos

Alejandro Adame se prepara en el campo bravo rumbo a su participación en la Feria Nacional de San Marcos

Tras su reciente regreso de España, el matador de toros Alejandro Adame ha comenzado una exigente etapa de preparación de cara a su próximo compromiso en la Feria Nacional de San Marcos, donde está anunciado el domingo 19 de abril en la segunda corrida del serial, ante un encierro de la ganadería de José Garfias.

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Con este objetivo, el diestro hidrocálido inició labores de campo en la emblemática ganadería de La Punta, escenario en el que pudo afinar detalles de su tauromaquia y retomar sensaciones tras su estancia europea. Estas jornadas resultan clave en la puesta a punto del torero, especialmente en un momento determinante de la temporada.

Como parte de su preparación, Adame continuará su actividad en distintas casas ganaderas en los próximos días, incluyendo la propia de José Garfias, hierro que lidiará en su compromiso en Aguascalientes. Se prevé que sea durante la próxima semana cuando concluya este ciclo de tentaderos, con miras a llegar en óptimas condiciones ante su afición.