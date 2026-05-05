Alejandro Armenta reivindica soberanía en acto del 5 de mayo en Puebla

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, afirmó que la defensa de la soberanía nacional sigue vigente frente a presiones externas, en un mensaje dirigido a la presidenta Sheinbaum

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, participó en la ceremonia del 5 de mayo y afirmó que la fecha representa una decisión histórica de defensa nacional ante amenazas externas, durante el acto oficial con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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“Cada 5 de mayo esta tierra nos recuerda que la defensa de la patria no es una historia escrita solo en los libros. Es una decisión que se toma cuando la historia pone a prueba a una nación”, declaró el gobernador.

"Las armas nacionales se han cubierto de gloria" 🇲🇽 👩🏻‍💼 Con la presencia de nuestra Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, la Dra. @ClaudiaShein, llevamos a cabo la Ceremonia Cívica y Desfile Conmemorativo a la Batalla del 5 de Mayo. 🗻 https://t.co/49kJje07Th — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) May 5, 2026

El mandatario recordó que en 1862 México enfrentó al ejército francés bajo el mando del general Ignacio Zaragoza, y señaló antecedentes del siglo XIX en los que actores conservadores buscaron respaldo extranjero para instaurar una monarquía en el país.

“México no es colonia ni protectorado. Nuestra Constitución define a la nación como libre y soberana”, sostuvo al referirse al marco constitucional y a los principios de autodeterminación.

El posicionamiento incluyó referencias a presiones externas actuales y a posturas que plantean resolver asuntos nacionales desde fuera del país, lo que, indicó, contraviene la soberanía del Estado mexicano.

“La cooperación es posible, pero no puede implicar subordinación. La soberanía no se negocia”, afirmó al respaldar la postura de la titular del Ejecutivo federal.

El gobernador vinculó la defensa de la soberanía con políticas internas como el fortalecimiento de derechos laborales, el incremento salarial y la reducción de desigualdad, al señalar que estas acciones forman parte de la defensa nacional.

También señaló que la conmemoración del 5 de mayo opera como un referente institucional para las decisiones públicas, al ubicar la defensa de la soberanía como eje de actuación del Estado mexicano frente a escenarios de presión externa.

El mandatario indicó que las instituciones nacionales deben sostener sus decisiones en el marco constitucional y en la legalidad interna, sin trasladar la definición de políticas públicas a actores externos.

Armenta afirmó que la relación internacional de México debe basarse en cooperación entre Estados con igualdad jurídica, en apego a los principios de no intervención y autodeterminación.

El gobernador agregó que la conmemoración fortalece la legitimidad de las decisiones internas al vincular el pasado histórico con el ejercicio actual del poder público.

La ceremonia se llevó a cabo como parte de la conmemoración oficial del 5 de mayo en Puebla, fecha que el gobierno estatal presentó como referencia histórica para reafirmar la independencia política y la capacidad de decisión del país.