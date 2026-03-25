Alejandro Moreno advierte que el Plan B no garantiza equidad electoral

El senador del PRI señala que la reforma no será aprobada, insiste en garantizar procesos equitativos y transparentes, y apunta a un posible reacomodo en el Senado ante la postura del PT

El senador Alejandro Moreno Cárdenas aseguró que la bancada del PRI en el Senado se mantendrá completa y sin ausencias durante la votación del denominado Plan B de la reforma electoral, con el objetivo de votar en contra de la propuesta impulsada por Morena.

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En entrevista, el también dirigente nacional del PRI afirmó que existe un “compromiso indeclinable con la defensa de la democracia” y garantizó que ningún senador priista faltará el día de la votación.

“Estaremos todos presentes, no habrá ninguna ausencia, no habrá ninguna justificación”, sostuvo.

Moreno Cárdenas indicó que los legisladores del PRI permanecerán en el Senado durante todos los días de sesión, sin comisiones, giras o representaciones, para asegurar su participación en la votación.

Reiteró que su bancada votará en contra de la iniciativa, al considerar que no fortalece la competencia democrática ni garantiza condiciones de equidad en los procesos electorales.

El también dirigente priista expresó que la propuesta no cuenta con los votos necesarios para avanzar y confió en que no será aprobada.

Señaló que el objetivo debe ser asegurar procesos “equitativos y transparentes” y advirtió que, a su juicio, la reforma busca permitir la intervención del gobierno en las elecciones.

En cuanto a la correlación de fuerzas en el Senado, mencionó que el Partido del Trabajo ha acompañado al bloque oficialista en votaciones anteriores, pero destacó que en esta iniciativa ha asumido una postura distinta, por lo que consideró que, en caso de romperse el bloque, podrían generarse acuerdos con otras fuerzas políticas.