Alemania 2006: El cuarto título de Italia, el cabezazo de Zidane y la dolorosa eliminación del Tri

La Azurra conquistó el Mundial 24 años después al ganarle la Final a Francia en penales; México fue dirigido por La Volpe

Alemania 2006 es para muchos analistas y aficionados al futbol, quizá el mejor Mundial que se ha disputado en el nuevo Milenio por la calidad de partidos que hubo, la atmósfera que acompañó al certamen a lo largo de un mes y por supuesto, cómo se resolvió la gran Final.

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Hace 20 años ya de esta Copa del Mundo, que también es muy recordada en México por la forma en que se clasificó a octavos de final y la triste eliminación a manos de Argentina en tiempo extra.

Además, por primera vez como país unificado, Alemania albergaba su primera Copa del Mundo ya que 32 años antes en la edición de 1974, lo hizo bajo la división del Muro de Berlín.

Por eso era una edición muy especial para los teutones, que buscaban su cuarto título Mundial, mismo que no pudieron conseguir cuatro años antes al perder la Final del 2002 con Brasil, aunado a que habían pasado ya 16 de su última estrella en Italia 90′.

Una Copa del Mundo que reunió a Selecciones de primerísimo nivel con jugadores top del planeta: el Campeón vigente Brasil, todavía llevaba gran parte de aquella generación de oro con Ronaldo Nazário, Ronaldinho, Roberto Carlos y Kaká, más gente muy potente y capaz como Adriano Leite, Juninho Pernambucano, entre otros.

Alemania tenía de gran figura a Michael Ballack; Francia a Zinedine Zidane y a Thierry Henry; Italia a Alessandro del Piero; en Argentina había un aún muy joven Lionel Messi pero que ya mostraba su grandísima calidad, entre muchos jugadores más de altísima calidad.

La ilusión con el Tri y la dolorosa eliminación

Para esta Copa del Mundo, la Selección Mexicana fue dirigida por Ricardo Antonio La Volpe y tuvo una muy fácil clasificación al torneo, ya que la eliminatoria en Concacaf la pasó “caminando”, como lo dijo el propio estratega argentino ya avecindado en México hacía ya varios años.

En el Mundial, el Tri se ubicó en el mismo grupo que Irán, Angola y Portugal, por lo que era un grupo que en el papel lucía asequible.

El primer juego de México se lo ganó 3-1 a los persas con doblete de Omar Bravo más un tanto de Antonio Naelson Sinha; el segundo duelo lo empató sin anotaciones ante Angola, en lo que fue un resultado que no estaba calculado para el Tri.

El tercer juego fue contra Portugal y se perdió 2-1; Maniche y Simao Sabrosa de penal marcaron por los portugueses, mientras que por México descontó Francisco Kikín Fonseca.

Con esos resultados, el equipo de La Volpe avanzó segundo de grupo y enfrentó a Argentina en octavos de final, en un juego que se disputó en el Zentralstadion en Leipzig.

Apenas habían pasado cinco minutos de iniciado el juego, cuando sorpresivamente México se ponía arriba en el marcador: Pavel Pardo cobró tiro libre pegado a la banda de la derecha, Mario Méndez peinó la pelota y esta viajó hasta el otro extremo del área.

Ahí, Rafael Márquez, quien en ese momento ya era titular en el Barcelona, se barrió para conectar el esférico y vencer al arquero Roberto Abbondanzieri.

Todo era felicidad porque era inesperado que el Tri se pusiera arriba ante los argentinos, lo malo fue que solo duró cinco minutos porque al 10′, Hernán Crespo empató para Argentina.

Fue un juegazo sumamente disputado, en ese duelo, Ricardo La Volpe sorprendió con mandar de titular a un chico de 18 años en el Tri de nombre Andrés Guardado, quien desde ahí nunca más dejó de ser seleccionado nacional.

El juego se tuvo que ir hasta los tiempos extras. Parecía que iba a irse inclusive hasta los penales, pero un fatídico golazo de Maxi Rodríguez de larga distancia al 98′, venció a Oswaldo Sánchez y con ello México quedó eliminado de una manera cruel y bastante triste, porque aquella Selección podía dar más pero al final ya no le alcanzó.

Después, Argentina fue eliminada en cuartos de final en penales por el local Alemania.

La caída de Brasil ante la Francia de Zidane y Henry

También en cuartos de final, Brasil terminó su reinado como Campeón del Mundo a manos de Francia, con un marcador de 1-0 gracias al gol de Thierry Henry tras un gran pase de Zinedine Zidane.

De esta forma, la Canarinha quedó fuera de competencia y también se terminó aquella generación dorada con Ronaldo y Ronaldinho.

La inolvidable semifinal entre Alemania e Italia

En la antesala de la Final, se enfrentaron dos potencias en una de las llaves: Alemania e Italia en busca de la gran Final, en un juego que se disputó en Dortmund y que tuvo que resolverse hasta el tiempo extra.

El marcador después de 90 minutos seguía sin goles; había sido una auténtica batalla entre dos colosos que se iban a morir en la raya, por lo que nadie regalaba nada y los penales se acercaban.

Sin embargo, a un minuto de finalizar el segundo tiempo extra, llegó un golazo de Fabio Grosso desde fuera del área al 119′, que hizo explotar a la afición italiana pero congeló a la local Alemania.

Die Mannschaft se fue encima en busca de encontrar el empate, la posibilidad de ganar el Mundial en casa se les esfumaba, pero aquella Italia con Gianluigi Buffon en el arco, Fabio Cannavaro en defensa, Gennaro Gatusso y Andrea Pirlo en mediocampo, más Alex del Piero en ataque era demasiado fuerte.

Contragolpe que inició Cannavaro desde zona defensiva al salir como emperador romano a rechazar un centro y luego ganar una pelota; el esférico lo controló Francesco Totti casi en medio campo y este a su vez vio libre a Alberto Gilardino.

El violinista frente a la defensa alemana fue muy inteligente, sabía que no podía hacer la jugada él solo por lo que esperó a del Piero quien le pasó por la espalda; Alex recibió la bola y definió al ángulo un golazo para el 0-2 con lo que Italia avanzó a la Final.

En la otra serie, Francia había eliminado a Portugal 1-0 con un penal cobrado por Zidane tras una infracción sobre Henry, por lo que la cita en Berlín ya estaba lista: Francia iba por su segundo título e Italia por su cuarto.

El cabezazo de Zidane a Materazzi e Italia 4 veces Campeón

La gran Final se disputó el 9 de julio en el Olympiastadion en Berlín, en la que se enfrentaron dos potencias futbolísticas. Zinedine Zidane adelantó a Francia a los tiene minutos con un penal cobrado a lo Panenka, pero Marco Materazzi empató 19′ para Italia.

El juego se tuvo que ir hasta el alargue y ahí sucedió uno de los hechos más icónicos de esta Copa del Mundo, cuando Zidane le dio un cabezazo en el pecho a Materazzi, luego de que el italiano lo buscó provocar con insultos y