El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo un encuentro con empresarios alemanes en el marco de la visita oficial del presidente Frank-Walter Steinmeier

El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo un encuentro de trabajo con la delegación empresarial alemana que acompaña al presidente Frank-Walter Steinmeier en su visita oficial a México, como parte de la agenda previa a la reunión bilateral con la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Durante el encuentro, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó la relevancia de las pequeñas y medianas empresas para ambas economías y subrayó el papel que han tenido las firmas alemanas en el desarrollo industrial del país, particularmente en sectores estratégicos como el automotriz, la ingeniería, la industria química, el ámbito farmacéutico y la manufactura avanzada.

El canciller señaló que los flujos de comercio e inversión entre ambos países mantienen una dinámica constante que posiciona a México como el principal socio comercial de Alemania en América Latina, con más de dos mil cien empresas de origen alemán operando en territorio nacional y generando más de 300 mil empleos de alta calidad.

A la reunión acudieron representantes de empresas como Merck, Bosch, Flix y diversas pymes alemanas, quienes forman parte de la comitiva empresarial que acompaña al presidente Steinmeier en su visita oficial, la cual incluye encuentros con autoridades mexicanas y actividades de carácter económico y diplomático.

Por parte del gobierno mexicano, participaron el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco; el director general de Diplomacia Económica, Farid Hannan; el director general para Europa, Octavio Tripp, y el director general de Coordinación Política, Pedro Matar, quienes acompañaron al canciller en el diálogo con el sector empresarial.

📸 Esta mañana, el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo un encuentro de trabajo con la delegación empresarial alemana que acompaña al presidente Frank-Walter Steinmeier en su visita oficial a México, previo a la reunión que sostendrá con la presidenta Sheinbaum.



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La delegación alemana contó con la presencia de la secretaria de Estado Gitta Connemann; el jefe de División en la Oficina del Presidente Federal, Johannes Scheube; el secretario privado Lars Jüngling-Dahlhoff, así como personal de la embajada de Alemania en México.

El encuentro se inscribió en el contexto de la visita oficial del mandatario alemán, que contempla reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum y actividades orientadas a fortalecer la cooperación económica, comercial e industrial entre ambos países.