Alerta en América; en riesgo hasta tres titulares en la ida ante Nashville

De por sí América no atraviesa un buen momento y las lesiones le siguen afectando bastante; ahora, de cara a una serie crucial ante Nashville por la ida de los cuartos de final de la Concachampions, misma que comienza este martes en el Geodis Park ante el conjunto de la MLS.

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El técnico azulcrema, André Jardine, avisó que hasta tres titulares están en riesgo para el primer juego de la serie: Alejandro Zendejas por cansancio, Cristian Borja por molestias físicas y Erick Sánchez por la lesión que sufrió en Torreón, podrían no ser parte de este compromiso.

“No solo Erick (está en riesgo); aprovecho para hablar de los que no están al cien: el entrenamiento de hoy es importante para él y para Borja; para Zendejas, que salió con mucho cansancio. Vamos a ver cómo se sienten y, a partir del entrenamiento, definir los once titulares; sabemos la exigencia del partido y es importante contar con jugadores que estén físicamente cerca de su mejor nivel”, explicó el entrenador en conferencia de prensa.

América sigue en la pelea pese a tantas bajas y problemas

Ha sido un semestre complicado para el América en el aspecto físico, ya que las lesiones han estado a la orden del día y han golpeado fuertemente al equipo; lo sucedido con Luis Ángel Malagón y Víctor Dávila, sumado a la situación de Henry Martín, quien no ha logrado estar al 100%, ha afectado considerablemente al conjunto azulcrema.

Sin embargo, el técnico brasileño destacó que, a pesar de estos inconvenientes, el equipo sigue en competencia por ganar la Concachampions y por meterse a la Liguilla, ya que actualmente se ubica en el sexto lugar de la tabla.

“De adentro estamos muy conscientes del proceso que atravesamos; fue un inicio de torneo difícil por las bajas, por jugadores que salieron sobre la hora y por lesiones como la de Dávila, que no esperábamos. Eso nos exigió una reestructuración con fichajes como Raphael Veiga, Vinicius Lima y Thiago Espinosa, quienes llegaron sobre la hora y tuvieron que adaptarse rápidamente al club, lo cual no es sencillo por la grandeza del América. Esto nos costó puntos al inicio, y aun así estamos en sexto lugar, con posibilidades de clasificar a la Liguilla”, precisó.