La presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso de la Ciudad de México, Olivia Garza, acudió al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva para solicitar formalmente que se elimine del Proyecto del Plan General de Desarrollo 2025–2045 la parte en la que se plantea sustituir a las Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco) por asambleas vecinales.

Precisó que, aunque autoridades del gobierno capitalino han señalado públicamente que no se plantea la desaparición de las Copaco, el propio documento del PGD establece una meta de transitar hacia otro modelo de representación comunitaria.

La legisladora entregó un documento dirigido a la directora general del Instituto, Patricia Ramírez, en el que advierte que dicha propuesta se encuentra en la página 36 del proyecto, dentro del eje Democrática, de Libertades y Acceso a la Justicia, donde se plantea rediseñar el modelo de representación comunitaria para transitar de las Copaco hacia la conformación de asambleas vecinales.

“Si revisamos el significado de las palabras que aparecen en el documento, el término de transitar, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, significa ir o pasar de un punto a otro por vías o parajes públicos. Es decir, el propio texto plantea pasar del modelo de Copaco a otro distinto“, explicó la legisladora del Acción Nacional.

Hoy en @planeacioncdmx presentamos un documento para exigir que se elimine del PGD la propuesta que plantea sustituir a las COPACO.



La participación ciudadana se defiende, no se borra del documento. Si no van a desaparecer, entonces que quede claro por escrito. ✍️🏙️ pic.twitter.com/ZEX4HbtQEn — Olivia Garza (@oligarza3) March 12, 2026

Destacó que, aunque la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha señalado públicamente que no se eliminarán las Copaco, es necesario que esto quede plenamente reflejado en el documento oficial.

“La jefa de Gobierno ya ha reconocido públicamente que no se van a eliminar las Copaco, no basta con decirlo; también debe quedar claro en el documento. En Morena están acostumbrados a decir una cosa pero hacer otra, por eso debemos tener cuidado”, sostuvo.

Recordó que diversos integrantes de Comisiones de Participación Comunitaria han expresado preocupación por esta propuesta, ya que consideran que podría afectar la representación vecinal electa democráticamente y el vínculo institucional entre ciudadanía y autoridades.