Durante el foro “México Circular”, el senador por Movimiento Ciudadano, Néstor Camarillo Medina, advirtió que el modelo de “usar y tirar” llegó a su límite

México recicla apenas 12 por ciento de sus residuos y sólo 185 de los 2 mil 475 municipios del país cuentan con información validada sobre la generación de basura, advirtieron legisladores, funcionarios y representantes de la industria, quienes alertaron que, de no actuar de inmediato, para 2050 el país enfrentará una “catástrofe ambiental”.

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Durante la inauguración del foro México Circular, el senador de Movimiento Ciudadano, Néstor Camarillo Medina, afirmó que el modelo de “usar y tirar” llegó a su límite, por lo que urgió a las autoridades, empresas, universidades y sociedad civil a trabajar de manera conjunta para impulsar la economía circular. El también presidente de la Comisión Especial de Economía Circular y Desarrollo Empresarial advirtió que, por la falta de una gestión adecuada, miles de toneladas de residuos terminan contaminando suelos, ríos y aire.

“Lo que va a suceder si no nos ponemos ya a trabajar, si no nos ponemos a legislar, si no nos ponemos de acuerdo para implementar políticas públicas que realmente beneficien, un 2050 se depara como una catástrofe ambiental”. Néstor Camarillo Medina

Al señalar que “ni todo el dinero de los gobiernos va a ser suficiente para poder mitigar el daño al medio ambiente”, aseguró que Movimiento Ciudadano será corresponsable en la construcción de un futuro distinto para las próximas generaciones. Por su parte, el coordinador de la bancada naranja, Clemente Castañeda, destacó las reformas ambientales aprobadas a finales del año pasado para sustituir el modelo tradicional de producción por uno circular, orientado a reutilizar los recursos y reducir los residuos.

Sin embargo, advirtió que la sola aprobación de las leyes no resolverá el problema si no se aplican y si no se modifican los hábitos de consumo y manejo de residuos. “Si no socializamos su contenido, si no generamos nuevas actitudes, prácticas, cambios… va a ser muy difícil cambiar nuestra realidad”, afirmó Clemente Castañeda. Dijo que la recuperación de residuos en México continúa siendo marginal frente a la magnitud del problema, por lo que foros como éste permiten generar conciencia e impulsar prácticas innovadoras.

México Circular 2026 ♻️

No se trata solo de ideas: se pusieron sobre la mesa retos reales, acciones concretas. Una visión construida desde las empresas, pero sobre todo desde las personas. 🧡

Tenemos la responsabilidad de dejar un mundo mejor del que encontramos. La… pic.twitter.com/X6DIzCDCWU — Néstor Camarillo (@NestorCamarillo) April 16, 2026

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de la SEMARNAT, José Luis Samaniego Leyva, informó que la legislación contempla la creación de una plataforma nacional de economía circular, la cual permitirá dar trazabilidad a los materiales, generar información y conocer cuánto valor económico producen. “Hoy, de los 2 mil 475 municipios que tenemos en el país, sólo 185 tienen información validada sobre la generación de residuos”, subrayó.

Finalmente, el secretario general de la CONCAMIN, Eduardo Ramírez Leal, aseguró que México tiene la oportunidad de modernizar su economía, fortalecer nuevas cadenas de valor y acceder a mercados internacionales que exigen mayores estándares ambientales. Resaltó que la economía circular también representa una oportunidad de negocio, pues a escala global este modelo podría generar hasta 4.5 billones de dólares hacia 2030.