Alex Fernández vive con su hija el duelo por su abuelo Vicente Fernández

MONICA RUBALCAVA / EFE

Tras la pérdida de su ídolo y abuelo, Vicente Fernández, y la dicha de convertirse en padre por primera vez, Alex Fernández confiesa a Efe que se siente cada vez más cómodo como artista, y aunque ahora experimenta con la banda y el mariachi en su segundo disco, ya tiene en la mira un tercer trabajo de “mariachi pop”.

“He notado cañón (mucho) el cambio (…) yo no tenía toda mi vida dedicándome a esto y siempre que empiezas de cero aprendes mucho más que alguien que a lo mejor lleva toda su vida en esto”, dice el hijo de Alejandro Fernández “El Potrillo” en una entrevista.

Recientemente, Alex develó “La mejor decisión”, la antesala al lanzamiento de su disco de 12 temas y un “bonus track” que será publicado en agosto bajo el título “Buscando el olvido”, el primer sencillo de esta producción que fue “orquestada” por el cantante Edén Muñoz, exvocalista de Calibre 50.

Fue Muñoz quien se acercó al equipo de Fernández para buscar producirle todo un disco y Alex, quien solo conocía su trabajo como cantante, quedó asombrado por tal ofrecimiento.

“Pregunté: ¿que no es cantante?, ¿es compositor, no?, ¿es productor?”, recuerda Alex, y la duda estaba fundamentada, pues Muñoz buscaba convertirse en productor con este primer material.

Su experiencia con él además de divertida fue muy “cinematográfica”, pues Fernández considera que fungió un rol similar al de un “director de cine”.

“Es muy curioso, por lo general el director sí te dirige cómo cantar, pero no a tal grado, (Edén) literalmente me decía cómo cantar cada vibrato, cada palabra”, narra.

“Es súper meticuloso en todo, me divertí, es súper chistoso (gracioso), súper buena vibra y relajado”, añade.

Según Alex, el exvocalista de Calibre 50 es el responsable de que el sonido predominante de su disco sea una mezcla de banda con mariachi, el primero por parte de Muñoz y el segundo porque está convencido de que su destino está en la música tradicional mexicana, aunque con sus variaciones.

“No es que este disco tenga mi esencia, ni que haya querido cambiar de género, por ahora Edén es el director de la película, él es norteño, banda, pero no quiere decir que ya voy a hacer esto toda la vida, yo siempre voy a estar vestido de charro, sacando música tradicional mexicana y adaptándome al estilo del director”, responde Fernández.

Y adelanta que después de “Buscando el olvido” se adentrará al mundo del “mariachi pop”.

“El siguiente director va a ser una bomba, si es lo que me imagino, sería un disco como mariachi pop, serían más baladas y pop. Quiero estar en el mariachi pero jugando a los alrededores”, reafirma.

INSPIRACIÓN 24/7

En marzo pasado, Alex y su esposa Alexia Hernández se convirtieron en padres por primera vez.

Este acontecimiento marcó especialmente la vida del cantante, quien mandó a hacer una canción para su hija Mía y quien confiesa que lo tiene constantemente entusiasmado.

“Me siento inspirado 24/7, me siento de buenas aunque no haya dormido nada, estoy súper feliz, con ganas de llegar a la casa y estar con mi bebé, es otro rollo”, dice.

El cantante le dedicó a su hija el tema “El mejor regalo” compuesto “a la medida” por “El Chico” Elizalde.

EL DUELO SIGUE

Además, Mía lo ha ayudado a mantenerse “distraído” del duelo que aún carga de la muerte de su abuelo, quien impulsó su carrera como cantante, Vicente Fernández, fallecido en diciembre pasado.

“El duelo ahí sigue aunque cada vez mejor. Mía no me pudo haber llegado en un mejor momento, nos trae distraídos, pero siempre nos acordamos de mi tata (abuelo), pienso en él, que me acompaña a todos lados”, cuenta.

El cantante tendrá presentaciones el 15 y 17 de septiembre en Las Vegas junto a su padre, en octubre dará conciertos en Guadalajara y Pachuca, y el 3 de noviembre -un día antes de su cumpleaños- cantará en el Teatro Metropólitan de Ciudad de México.

Además, avisa que después de afianzar su carrera en solitario, ya comenzará a pensar en colaboraciones con otros artistas, aunque augura que eso tomará al menos otros seis meses más.