Alfredo Adame manda a la lona a Carlos Trejo y se alza con la victoria en el Ring Royale

La pelea más esperada de la noche del Ring Royale entre Alfredo Adame y Carlos Trejo nos trajo muchas emociones, ambos personajes con pleito casado desde hace 20 años, por fin pudieron saldar cuentas, donde los dos dejaron todo para dar un digno espectáculo.

TE PUEDE INTERESAR: Cristiano Ronaldo vendría a México para el amistoso ante la Selección Nacional

Carlos Trejo salió con todo y aunque en las primeras combinaciones doblegó al ganador de la Granja Vip, este se sobrepuso con un knockout apenas en el primer asalto. El cazafanstamas recibió un recto que fue a dar directo a la lona, el juez le realizó el conteo y al ver que no se levantaba de la lona, el Golden Boy se alzó con la victoria de una manera increíble, después de que Trejo parecía dominar la pelea.

Al finalizar la pelea, Carlos Trejo pidió la revancha, esto derivado a que al incio del combate, Adame hizo enfásis en caso de que perdiera, quería una segunda oportunidad. Lo más increíble de todo es que ambos personajes terminaron por darse un beso, parece ser que su rivalidad y el odio de años terminó con un buen sabor de boca.