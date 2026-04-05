Descubre la fecha, hora y dónde ver la alineación planetaria de abril 2026 en México. Conoce qué planetas serán visibles en este espectáculo único

El mes de abril continúa sorprendiendo con eventos celestes, y uno de los más llamativos será la alineación planetaria, también conocida como desfile planetario. Este fenómeno ofrece una vista única en el cielo nocturno, ideal para los amantes de la astronomía.

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¿Qué es una alineación planetaria?

La alineación planetaria ocurre cuando varios planetas parecen agruparse a lo largo de la eclíptica, es decir, la trayectoria aparente del Sol en el cielo. Aunque no están realmente en línea perfecta, desde la Tierra se genera una ilusión óptica impresionante.

¿Cuándo se podrá observar en abril?

El punto máximo de este fenómeno será el 18 de abril, fecha en la que los planetas estarán más visibles desde nuestra perspectiva. Será un momento ideal para disfrutar de una postal única en el firmamento.

Para quienes se encuentren en el hemisferio norte, el mejor momento para observar la alineación será aproximadamente 30 minutos antes del amanecer, cuando el cielo aún esté oscuro pero los planetas ya sean visibles.

En esta ocasión, el espectáculo estará protagonizado por Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno**, que se podrán observar agrupados en una misma franja del cielo.

Un fenómeno visible por varios días

Aunque el 18 de abril será el punto más destacado, la alineación podrá apreciarse durante varias mañanas cercanas a esa fecha. Esto brinda más oportunidades para disfrutar del evento sin depender de un solo día.

Para aprovechar al máximo este fenómeno, se recomienda buscar un lugar con baja contaminación lumínica, tener el horizonte despejado y, de ser posible, utilizar binoculares o telescopio. Sin duda, será uno de los eventos astronómicos más atractivos del mes.