Alista Sheinbaum reforma para unificar investigación de feminicidios

La propuesta retoma ajustes aplicados en la Ciudad de México para fortalecer la atención inmediata y combatir la impunidad

Con el objetivo de fortalecer los mecanismos de procuración de justicia y combatir la impunidad en estos casos, el Gobierno de México presentará en marzo una iniciativa de reforma para homologar en todo el país la metodología de investigación de feminicidios.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la propuesta busca replicar en las entidades federativas el modelo aplicado en la Ciudad de México cuando Ernestina Godoy encabezó la fiscalía capitalina, esquema que introdujo cambios en la forma de investigar estos delitos.

“Vamos a presentar una iniciativa relacionada con el feminicidio. En la Ciudad de México, Ernestina Godoy hizo varias modificaciones a la manera de investigar los feminicidios que avanzó en la cero impunidad y queremos que eso ocurra en todos los estados de la República”, afirmó.

La presidenta recordó que la investigación de feminicidios corresponde actualmente a las fiscalías estatales, por lo que la iniciativa plantea criterios y procedimientos comunes que permitan actuar con mayor eficacia, especialmente en casos de flagrancia.

Según explicó, la propuesta incluye esquemas de atención inmediata y turnos continuos en las fiscalías, con el propósito de que las autoridades puedan responder con rapidez ante la denuncia o detección de un caso.

Subrayó que en muchos feminicidios el agresor suele ser una persona cercana a la víctima, como pareja o expareja, lo que obliga a que las investigaciones consideren este contexto desde el inicio del proceso. La iniciativa, detalló, fue elaborada por la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, en coordinación con la fiscal general de la República, Ernestina Godoy.

Informó que el gobierno federal mantiene coordinación con el gobierno de Morelos y con la fiscalía estatal ante el incremento de feminicidios y desapariciones de mujeres en esa entidad. En uno de los casos recientes, dijo, ya existe una persona detenida, mientras que en otros continúan las investigaciones para localizar a los responsables y esclarecer los hechos.

Entre los casos reportados se encuentra el de Kimberly Jocelyn, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), cuya desaparición se denunció el 20 de febrero y cuyo cuerpo fue encontrado días después.

También se reportó la desaparición de Karol Toledo Gómez, otra estudiante de la misma institución, así como los casos de Alondra María —localizada con vida— y Miranda Sherlin, de 17 años. La presidenta sostuvo que el gobierno federal mantiene comunicación con la gobernadora de Morelos y su equipo de seguridad para atender estos casos y fortalecer las acciones de búsqueda y justicia.

El enfoque de la reforma, explicó, busca establecer una metodología uniforme para investigar feminicidios en todo el país y reforzar la coordinación entre autoridades para garantizar que los responsables enfrenten la justicia.