Alto comisionado de la ONU se reúne con Sheinbaum el miércoles

La presidenta Claudia Sheinbaum recibirá en Palacio Nacional al alto comisionado de la ONU, Volker Türk, para abordar la situación de derechos humanos en México

La presidenta Claudia Sheinbaum recibirá en Palacio Nacional al alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, en una reunión programada para el miércoles a las 10:00 horas, como parte de la agenda internacional en materia de derechos humanos.

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Durante la conferencia matutina, la mandataria informó que el gobierno federal presentará un documento sobre la situación de las personas desaparecidas y el funcionamiento del sistema institucional en derechos humanos.

La visita del funcionario internacional incluye reuniones con dependencias del gobierno, organizaciones civiles y colectivos vinculados a la defensa de derechos humanos. Estos encuentros permiten recabar información desde distintos niveles.

El diálogo abordará el estado de los mecanismos de protección y atención a víctimas, así como la estructura institucional encargada de garantizar derechos fundamentales. La revisión contempla tanto políticas públicas como procesos operativos.

La presidenta de México indicó que el documento entregado forma parte de los insumos de trabajo con la ONU. La definición sobre su carácter público se determinará una vez concluido el proceso de revisión.

El encuentro incluirá la revisión de los mecanismos de coordinación entre instancias federales y estatales en materia de derechos humanos. Las autoridades federales expondrán la estructura operativa para la atención a víctimas y la búsqueda de personas desaparecidas en el país.

El gobierno federal informará sobre acciones recientes en registro, localización e identificación de personas, así como sobre la colaboración con fiscalías y comisiones de búsqueda. El objetivo consiste en presentar avances institucionales y áreas en proceso de fortalecimiento.

La reunión también contempla el intercambio de información sobre estándares internacionales y cooperación técnica con organismos multilaterales. El diálogo busca mantener comunicación directa con la oficina del alto comisionado y dar seguimiento a los compromisos en derechos humanos.

La reunión en Palacio Nacional se integra a una serie de encuentros que el alto comisionado ha sostenido durante su visita a México. Las autoridades prevén informar sobre los resultados tras el cierre de actividades.