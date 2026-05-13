También registraron incrementos el chile, la papa, el transporte, la educación y los servicios de cuidado personal

El alto precio que ha registrado el jitomate, con un alza anual de 121.1%, y el de los alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar, con un incremento de 6.8% en el transcurso del último año, fueron de los principales productos y servicios que más contribuyeron al incremento anual del valor monetario de la canasta alimentaria en abril pasado que observó un incremento de 8.3% anual, casi el doble de la inflación general que fue de 4.4 por ciento.

LEE ADEMÁS: CNN revela operaciones encubiertas de la CIA contra cárteles en México

Así lo señaló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al dar a conocer las Líneas de Pobreza actualizadas a abril pasado, en donde señaló que estas líneas de pobreza registraron un aumento mensual de 1.3% en el ámbito rural y de 1.1% en el urbano, y que son niveles superiores al 0.2%, que informó el Instituto la semana pasada.

De esta forma, los umbrales monetarios de la Línea de Pobreza Extrema por ingresos (canasta alimentaria) se ubicaron en mil 966.06 pesos para el ámbito rural y de 2 mil 598.99 pesos para el urbano.

En tanto que, el valor de las líneas de pobreza por ingreso –necesario para cubrir el valor de la canasta alimentaria y no alimentaria y que considera bienes y servicios no alimentarios como transporte, educación y cuidados personales— también registraron aumentos superiores a la inflación general.

De esta forma, fue de 3 mil 572.47 pesos en el sector rural y 4 mil 954.23 pesos en el urbano, lo que significó 5.7 y 6.3% más frente a abril de 2025, en ese orden.

En el desglose, el INEGI señala que, en el caso del jitomate, la incidencia fue mayor en el ámbito rural y el de alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar fue mayor en el urbano.

En tanto que, en tercer lugar, el rubro con mayor incidencia fue el chile con 59.8% en el rural, y en el urbano fue la papa con 49.3 por ciento.

Dentro de la canasta no alimentaria, en ambos ámbitos, el transporte público figuró entre los rubros no alimentarios de mayor incidencia. En las ciudades se sumó la educación, cultura y recreación, mientras que en el campo destacaron los cuidados personales.

En este sentido, el área de Estudios Económicos del Grupo Financiero Banamex, que encabeza Sergio Kurczyn, destacó que “la inflación de productos agrícolas continúa siendo el principal componente del repunte en las líneas de pobreza. Durante abril, la inflación de frutas y verduras se ubicó en 21.4% (21.8% anterior). A este resultado se sumó la persistente inflación elevada en alimentos, bebidas y tabaco, que alcanzó 5.4% (5.8% previamente).

“Así como un ligero repunte en los precios de los energéticos —en el contexto de las tensiones geopolíticas entre Irán y Estados Unidos— que, junto con el incremento en tarifas carreteras, habría incidido en mayores costos de transporte público“.

Tras lo anterior, comentó Guillermina Rodríguez, directora de Estudios Económicos de Banamex, “prevemos que el choque de precios en los productos agropecuarios se atenúe en los próximos meses —el precio del jitomate ya comenzó a moderarse en la segunda quincena de abril—; sin embargo, otros componentes de la canasta no alimentaria podrían verse presionados por los costos de los combustibles, lo que podría incidir al alza en el valor de las líneas de pobreza“.