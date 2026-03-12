Álvaro Angulo calentó juego ante La Máquina: “CU es casa de Pumas, nunca fue de Cruz Azul”

El lateral colombiano consideró que será un juego bravo también por lo sucedido en noviembre entre Coco y Mier

El Estadio Olímpico Universitario será este sábado el escenario de lo que se espera sea un partidazo entre Pumas y el líder Cruz Azul.

Un cotejo que tiene condimentos muy especiales, uno de ellos, que después de un año, el Club Universidad enfrentará a La Máquina como local en su estadio.

Y es que las dos veces que se midieron el año pasado, lo hicieron en el Cuauhtémoc de Puebla, porque al estar Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario como inquilino, ese partido tenía que ser en sede neutral.

Álvaro Angulo prende el duelo: “CU nunca fue casa de Cruz Azul”

Para este 2026, La Máquina fue sacada de Ciudad Universitaria y se tuvo que refugiar en Puebla, donde ahora juega de local; la UNAM ya no le renovó contrato.

Y si bien los celestes y su afición llegaron a decir que se sentían como en casa en ese estadio, ya que los echaron, desde Pumas dejaron claro que CU nunca fue de ellos, así lo dijo el lateral colombiano, Álvaro Angulo.

“Eso es lo más lindo del futbol, ese picante (polémica). CU es casa de Pumas, nunca fue de Cruz Azul. Así que nuestra afición la sienta propia. Venimos humildemente trabajando; al final, Cruz Azul cuando se siente favorito, ganarle el sábado será más satisfactorio. CU siempre será casa de Pumas. Ese picante es bueno”, dijo este jueves en Cantera.

La ‘espina’ del caso Carrasquilla y Mier

A su vez, Angulo también se refirió al otro ingrediente muy especial para este cotejo, y eso fue lo sucedido en el último juego, en el que Adalberto Carrasquilla fracturó a Kevin Mier, lesión de la que el arquero apenas se está recuperando.

El lateral colombiano precisó que en Cruz Azul también tienen esa “espina“, porque siguen creyendo que el Cocó lesionó deliberadamente al guardameta, más allá de que nunca hubo un castigo mayor, ya que la comisión disciplinaria no encontró dolo.

“Va a ser un partido muy intenso por lo que se vivió la última fecha, donde hubo esa dificultad con mi compatriota Kevin Mier y Coco. Lastimosamente, seguramente le quedó a ellos una espina también porque perdieron el partido al final. Y bueno, nosotros también muy tranquilos y muy agradecidos porque se nos dio la clasificación.

Va a ser un partido con esa espina, con esa cosita ahí, y yo creo que al final es que las dos hinchadas lo puedan vivir, es parte del futbol, es parte de dos equipos grandes que cuando tienen esas hinchadas muy poderosas, muy grandes, le meten ese picante. Yo pienso que va a ser así, además tenemos que disfrutarlo, son los partidos los que más se disfrutan, así cuando hay esa espina“, agregó la Pantera.

Vite se acordó de las ‘culpas’ de Larcamón

Por su parte, el mediocampista ecuatoriano, Pedro Vite, también puso de su cosecha para calentar el cotejo ante los cementeros.

Y es que si bien coincidió con lo dicho por su compañero Angulo, Vite recordó las palabras de Nicolás Larcamón, DT de Cruz Azul, porque dijo en la Liguilla que por culpa de Pumas, no clasificaron más arriba en la tabla y luego en semifinales, Tigres los eliminó por posición en la tabla.

“El último partido con ellos les ganamos, sabemos lo que van a venir a buscar acá también. Después, lo que el entrenador habló de que por culpa nuestra no llegaron a la final, son cosas que se van a vivir muy fuerte en el partido; hay que disfrutarlo, salir a jugar con los pantalones bien puestos y jugar ese partido que va a ser muy lindo”.