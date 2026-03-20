Álvaro Fidalgo espera estar a la altura de la Selección Mexicana: “Siento orgullo por este llamado”

El Maguito reportará la próxima semana en el Centro de Alto Rendimiento bajo las órdenes de Javier Aguirre

Álvaro Fidalgo recibió su primera convocatoria a la Selección Mexicana, para la Fecha FIFA de marzo en la que el Tri enfrentará a Portugal primero y luego a Bélgica; una oportunidad de oro en su carrera en busca de entrar a la Copa del Mundo.

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A través de su cuenta en X, el Maguito habló de lo que significa para él estar entre los considerados por Javier Aguirre, para los juegos del 28 y 31 de marzo respectivamente.

“Estoy viviendo momentos muy importantes en mi carrera. Hoy siento orgullo por este llamado y todo el trabajo de años que hay detrás. También, mucha ilusión por defender a la Selección de un país que siento como mi casa”, escribió el exjugador del América.

Fidalgo siempre se ha caracterizado por ser un futbolista frontal y muy directo en sus conceptos, por lo que señaló que espera estar a la altura de lo que se espera de él en el combinado nacional, y marcar esa diferencia como naturalizado.

“Por supuesto, siento un profundo agradecimiento por la confianza y una responsabilidad enorme de estar a la altura de un país y de una afición mexicana“, completó su mensaje con una imagen de él con el uniforme del Betis y la bandera mexicana de fondo.

Tanto Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones y Germán Berterame son los tres naturalizados que eligió Javier Aguirre para la Fecha FIFA de marzo; los tres están en la pelea por conseguir un lugar en la lista final para la Copa del Mundo.

Fidalgo y el resto de los 25 convocados reportarán la próxima semana en el Centro de Alto Rendimiento, bajo las órdenes de Javier Aguirre, para entrenar de cara a los cotejos ante Portugal y Bélgica.