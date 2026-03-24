Álvaro Fidalgo llega a México con el Tri y evita a la prensa en el aeropuerto

Obed Vargas y Orbelín Pineda llegaron horas antes y tampoco salieron por la puerta de llegadas internacionales

El mediocampista español naturalizado mexicano, Álvaro Fidalgo, llegó la noche de este lunes a la Ciudad de México, para reportar con la Selección Mexicana.

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El futbolista del Betis viajó desde Madrid en vuelo directo de alrededor de 12 horas, para de inmediato ser trasladado al Centro de Alto Rendimiento.

Sin embargo, si bien el “Maguito” llegó en un vuelo de la aerolínea española Iberia, y tocó suelo mexicano pasadas las 21:00 horas, el futbolista nunca salió por la puerta de llegadas internacionales en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Solamente algunos aficionados que venían en el mismo vuelo desde España pudieron ver al jugador e incluso se tomaron una fotografía con él; gustoso, Fidalgo accedió a todas y cada una de las solicitudes.

El exjugador del América fue sacado de la terminal aérea por una puerta alterna, con lo que evitó a los medios de comunicación presentes, quienes no pudieron captar su llegada a nuestro país.

Obed y Orbelín también llegaron y los escondieron

Horas antes, tanto Obed Vargas como Orbelín Pineda también tocaron suelo mexicano, pero tampoco dejaron que la prensa los pudiera abordar.

Obed llegó en un vuelo de Madrid que cayó por la tarde, mientras que Pineda, en uno procedente de Frankfurt, Alemania.

Los tres jugadores estarán ya en la práctica de este martes en el Centro de Alto Rendimiento, bajo las órdenes de Javier Aguirre.