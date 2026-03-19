Álvaro Fidalgo recibe primer llamado al Tri; vuelven Quiñones y Ochoa; Santi, descartado

Javier Aguirre presentó una lista de 26 jugadores que sigue lejos de la final para el Mundial, debido a tanto lesionado

Llegaron los juegos de preparación importantes para la Selección Mexicana de cara al Mundial, pero para su mala fortuna serán con una convocatoria llena de ausencias por tanto lesionado que hay.

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Aunque en la parte positiva es que Álvaro Fidalgo oficialmente recibió su primera convocatoria para encarar la Fecha FIFA de este mes, en la que México se medirá a Portugal y Bélgica.

De tal forma que el Maguito, actualmente en el Betis de Sevilla, buscará ganarse un lugar en el Tri para el Mundial, lucha que ciertamente se le ha facilitado, debido a la lesión de Marcel Ruiz del Toluca que lo dejó fuera de la Copa del Mundo.

Fidalgo hizo su One Time Switch de España a México en febrero, con lo que quedó habilitado por la FIFA para ser convocado por Javier Aguirre, técnico del conjunto Tricolor.

Vuelven Julián Quiñones y Memo Ochoa

Al ser Fecha FIFA, ya pudieron ser considerados futbolistas como Julián Quiñones del Al Qadisiya de Arabia Saudita y Guillermo Ochoa del AEL Limassol de Chipre.

En el caso del delantero, también naturalizado, está peleando por el liderato de goleo en la Saudi Pro League y se ha ganado a pulso retornar al Tricolor.

Y en cuanto al veterano arquero de 40 años, la lesión de Luis Ángel Malagón le abrió el camino en la pelea por ser uno de los tres arqueros para la Copa del Mundo, por lo que este llamado prácticamente confirma su presencia en la justa que comienza el 11 de junio.

En ese rubro, el llamado de Carlos Acevedo, también habla mucho de que el arquero de Santos se terminará metiendo en el Mundial, con lo que junto a Raúl Rangel de Chivas, estarían ya los tres arqueros elegidos.

Otro que también retorna es Alexis Vega, luego de que la figura del Toluca se recuperara de su limpieza articular en la rodilla y tomara ritmo de competencia.

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Esta es la convocatoria de Javier Aguirre para enfrentar a Portugal y Bélgica. ⚽



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Santiago Giménez no fue considerado

Por su parte, si bien Santiago Giménez ya entrena al parejo en el Milán, no fue considerado para esta Fecha FIFA, ya que aún no está al cien físicamente, luego de que en diciembre fue operado de un tobillo.

El Bebote no fue llamado, también a petición de su club, quien prefiere que se mantenga entrenando en Italia, para que pueda alcanzar su mejor rendimiento de cara al cierre de la temporada en el Calcio.

Una lista llena de ausencias y problemas para el Vasco

Si bien falta cada vez menos para la Copa del Mundo, el Vasco tiene más y más problemas para armar su convocatoria, debido a los múltiples lesionados que hay en jugadores llamados a ser seleccionados en la justa mundialista.

La semana pasada se le cayeron el arquero Luis Ángel Malagón por una ruptura del tendón de Aquiles y el mencionado Marcel Ruiz por una ruptura de ligamento cruzado de la rodilla; ambos, fuera del Mundial.

Además, tampoco pudieron ser llamados Julián Araujo del Celtic por problemas musculares y Mateo Chávez del AZ Alkmaar por un hombro dislocado. Los dos quedaron fuera para estos juegos.

Y aparte están todos los jugadores que siguen en recuperación o rehabilitación: Edson Álvarez, Gilberto Mora, Luis Romo, César Huerta, Luis Chávez y Rodrigo Huescas.

Las novedades en este Tri con tanta lesión

Destaca la vuelta de Obed Vargas, ahora como futbolista del Atlético de Madrid; también, el retorno de Jorge Sánchez pero ahora en el PAOK de Grecia.

De Chivas, además de Raúl Rangel, repitieron gente como Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y, por supuesto, Armando González.

También fueron llamados Germán Berterame del Inter Miami y Guillermo Martínez de Pumas como delanteros, claro está que todos ellos detrás de Raúl Jiménez, el titular indiscutible.

La Selección Mexicana concentrará la próxima semana en el Centro de Alto Rendimiento, para preparar primero el juego ante Portugal del 28 de marzo en la reinauguración del Estadio Azteca y luego el de Bélgica, a disputarse el 31 de marzo en el Soldier Field de Chicago.

Convocatoria de la Selección Mexicana

PORTEROS

Carlos Acevedo

Raúl Rangel

Guillermo Ochoa

DEFENSAS

Jorge Sánchez

Richard Ledezma

César Montes

Israel Reyes

Johan Vásquez

Everardo López

Jesús Gallardo

Jesús Angulo

MEDIOS

Erik Lira

Denzell Garcia

Carlos Rodríguez

Orbelín Pineda

Obed Vargas

Álvaro Fidalgo

Erick Sánchez

Brian Gutiérrez