Álvaro Fidalgo se cae antes del Mundial; tres juegos al hilo en la banca en el Betis

El Maguito no puede dejar su rol de suplente en el conjunto verdiblanco y la inactividad le puede pegar para la Copa del Mundo

Álvaro Fidalgo es una de las cartas fuertes que tiene la Selección Mexicana para la Copa del Mundo y por eso se echó a andar todo su proceso de naturalización para que alcanzara a llegar a la justa mundialista.

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Pero a un mes del inicio del certamen, el Maguito ha caído en su rendimiento, al grado de que ya acumuló tres juegos seguidos sin tener un solo minuto en el Real Betis dentro de la Liga Española.

El mediocampista, quien ya tuvo sus primeros minutos con el Tri de Javier Aguirre en la pasada Fecha FIFA de marzo ante Portugal y Bélgica, volvió a quedarse en la banca del conjunto verdiblanco, en la victoria de local 2-1, sobre Elche.

Al igual que le sucedió en el empate 2-2 ante Real Sociedad y en la goleada 3-0 al Real Oviedo. De tal forma que en lo que va de mayo no ha visto un solo minuto de juego en el equipo del chileno Manuel Pellegrini, lo cual ya comienza a tornarse preocupante.

Su última actividad fue el 24 de abril en el empate ante Real Madrid 1-1 como local, duelo en el que inició como titular pero fue retirado del campo al mediotiempo. Desde ese momento hasta la fecha, no ha vuelto a pisar el césped en partido.

Fidalgo fue incluido en la prelista de 55 jugadores que la Selección Mexicana hizo pública este martes, además de que muy probablemente estará dentro de los 26 futbolistas en la lista definitiva.

Sin embargo, es un jugador que no está teniendo la actividad deseada en su retorno a España, luego de haber estado cinco años en el América donde se consagró como una de sus máximas figuras al ser fundamental en el Tricampeonato de liga.