Álvaro Fidalgo y Betis, eliminados de Europa League

El mediocampista mexicano fue titular y salió en el segundo tiempo

No fue un buen día para los mexicanos que aún estaban en competencias europeas, porque Álvaro Fidalgo también quedó fuera de la Europa League con el Betis.

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La escuadra bética cayó en casa 2-4 (3-5 global) ante el Braga de Portugal, con lo que quedó fuera del certamen, luego de que en la ida empataron 1-1 y parecía que el conjunto verdiblanco tenía oportunidades de avanzar.

En cuanto al mediocampista naturalizado, Fidalgo salió al 67′, cuando el Betis ya había sido remontado, luego de ponerse arriba 2-0.

El brasileño Antony puso el 1-0 al 14′ y después, al 27′, Abde Ezzalzouli marcó el 2-0, con lo que parecía que la eliminatoria estaba resuelta.

Sin embargo, el Braga reaccionó y marcó al 39′ con Pau Victor, al 50′ con Vítor Carvalho, al 54′ a través de Ricardo Horta (penal) y al 75′ por medio de Jean-Baptiste Gorby, para el cuarto gol.

De tal forma que el Betis no solo dejó ir una ventaja de dos goles, sino que fue superado claramente, consumándose su eliminación en la Europa League.

La buena noticia es que Fidalgo sigue sumando minutos importantes, especialmente en un torneo internacional, pensando en una posible convocatoria a la Selección Mexicana.