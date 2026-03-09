Amargo empate para Combinado Romero Rubio

Combinado Romero Rubio dejó vivo al América Buenavista Armadillos al dejarse empatar 1-1 en el último minuto del juego, disputado este domingo en el Estadio de los Pinos de Cuautitlán de Romero Rubio, dentro del marco de la jornada siete de la Liga Premier Estatal Mexiquense.

La Armada Blanquiazul se fue adelante 1-0 con anotación del ‘Chamita’ al minuto 73, luego de sacudirse el dominio americanista con un señor golazo. Sin embargo, los anfitriones no se dieron fácilmente por vencidos y al minuto 99, Tovar emparejó los cartones para dividir puntos.

El resultado deja a ambos equipos con una sensación agridulce, ya que el América Buenavista Armadillos sumó solo un punto importante en su lucha por mantenerse en la parte alta de la tabla, al no poder mantener distancia de Farmacias Lasaguil, mientras que Combinado Romero Rubio se queda con la sensación de haber perdido dos puntos que lo dejan con únicamente 11.

La siguiente fecha, los pupilos de Roberto Muñoz reciben en el estadio Claudio Suárez de Texcoco al Deportivo Tultepec, en tanto América Armadillos Buenavista repite en Los Pinos, recibiendo al Deportivo Victoria.