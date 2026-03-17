América, a completar su pase a cuartos; Toluca tiene que hacer pesar el infierno

Las Águilas llegan con ventaja de un gol como visitante, mientras que los Diablos necesitan al menos ganar 1-0 para avanzar

La Copa de Campeones de Concacaf continúa su curso este miércoles, en el que se disputarán dos enfrentamientos con equipos mexicanos, América y Toluca, los cuales ambos buscan avanzar a los cuartos de final del certamen.

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De los dos clubes mencionados, quien la tiene relativamente más sencilla es el América, porque llega a la vuelta en casa con un gol como visitante de ventaja; por su parte, los Diablos Rojos perdieron la ida en San Diego, pero lo bueno es que no fue por amplio margen.

América, a resolver su pase en casa ante un débil Philadelphia

En el Estadio Azulcrema, América recibe al Philadelphia Union, al cual derrotó como visitante la semana pasada 0-1, en el juego que tuvo la fatídica lesión de Luis Ángel Malagón, quien ya está fuera del Mundial.

Al ser este torneo de la Concachampions uno en el que los goles de visitante valen doble, el equipo de la MLS necesita ganar como mínimo 0-1 para mandar el juego al alargue y un 0-2 para avanzar directo.

Sin embargo, si América le mete un gol, los del Union están obligados a marcar dos y ya no recibir más; las Águilas con el 0-0 avanzan a la siguiente ronda.

El juego no luce complejo para las Águilas, porque Philadelphia Union comenzó muy mal su temporada en Estados Unidos, ya que ha perdido sus cuatro primeros juegos en la MLS, además de que cayó en la ida con el club mexicano.

Foto: Mexsport

Toluca tiene que hacer pesar el Infierno del Nemesio Diez

Por su parte, los Diablos Rojos del Toluca reciben a San Diego FC, con un marcador global en contra de 3-2, luego de que la semana pasada perdieron en el Snapdragon Stadium, encuentro que tuvo otra fatídica lesión, la de Marcel Ruiz, quien también quedó fuera de la Copa del Mundo.

Los Choriceros, si bien están en desventaja por un gol, tienen de su lado que le anotaron dos en su cancha a los estadounidenses. Por ello es que solo les basta el 1-0 para empatar el global 3-3 y avanzar por goles de visitante.

Si San Diego llegara a meter un gol, los dirigidos por Antonio Mohamed tendrían que anotar al menos dos para no quedar eliminados. La única manera en que esta serie se fuera al alargue es que Toluca ganara 3-2, lo cual daría un 5-5 en el global durante los 90 minutos.

En este duelo, se espera que vuelva a comenzar Alexis Vega, ya que Toluca lo necesita en el terreno de juego para poder anotar y avanzar a la siguiente ronda. Si bien es solo un gol, San Diego FC ya demostró que no es un equipo fácil y puede complicar al Bicampeón del futbol mexicano.