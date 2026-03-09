América, a salir vivo de Philadelphia; Rayados luce como víctima ante Cruz Azul

Las Águilas necesitan sacar un buen resultado de visita; La Máquina ya ganó en el Gigante de Acero hace dos semanas

Tras unas semanas de receso, se reactiva la Copa de Campeones de Concacaf para los equipos mexicanos que avanzaron a los octavos de final desde la primera ronda.

TE PUEDE INTERESAR: “Estoy en deuda”; Malagón acepta que no está en su mejor nivel de cara al Mundial

Son dos partidos que involucran a tres escuadras de la Liga MX, que intentarán dar el primer paso hacia los cuartos de final, de un certamen que entrega boleto al Mundial de Clubes.

América, a salir vivo de su visita a Philadelphia

Un América en reconstrucción, pero que ha tenido ya momentos bastante críticos, se mete este martes a la ciudad de Philadelphia, donde se medirá al Union en el Subaru Park, en la ida de los octavos.

La escuadra azulcrema avanzó sin problemas a esta ronda, luego de eliminar al Olimpia de Honduras, que le opuso muy poca resistencia.

La bronca para los azulcrema es que en la Liga MX han sido inestables y han tenido resultados que les han aumentado la presión.

Además, públicamente han dicho desde las entrañas del club, que la Concacaf es prioridad, por lo que dar pasos importantes en este torneo es obligatorio.

El rival será un equipo como Philadelphia Union, que tampoco ha comenzado del todo bien este año en la MLS, ya que acumula tres derrotas.

Avanzó a la ronda de octavos en Concachampions, porque eliminó a un débil equipo de Defense Force de Trinidad y Tobago.

Así que, el equipo local deberá demostrar que tiene argumentos para sacar un buen resultado en casa, ya que de lo contrario, se le podría ver complicado para la vuelta en la Ciudad de México.

Para este encuentro, las Águilas no podrán contar aún con Henry Martín, aunque lo bueno es que sí cuenta con gente como Alejandro Zendejas, quien también ya superó una lesión.

Foto: Mexport

Rayados recibe a Cruz Azul con papel de “víctima”

El otro encuentro que se disputará este martes tiene que ver con Rayados, que recibirá a Cruz Azul en el Gigante de Acero en la ida de octavos.

Monterrey ha tenido un muy mal semestre en el Clausura 2026, en el que viene de caer en el Clásico Regio ante Tigres, aunado a que hace dos semanas corrieron al técnico Doménec Torrent, quedándose Nico Sánchez.

Y justamente, lo cesaron luego de que Rayados perdiera con Cruz Azul, en calidad de local, por lo que el antecedente más cercano no es alentador para los regios.

Del lado cementero, es el favorito para llevarse esta eliminatoria, tanto porque tiene mejor plantel, está jugando mucho mejor y, como se mencionó, ya le ganó a Rayados en su casa hace poco tiempo.

La Máquina es el vigente campeón de este torneo y busca el bicampeonato, por lo que es un objetivo claro para los de La Noria.

Monterrey está obligado a sacar algo en casa, porque la vuelta en el Cuauhtémoc de Puebla, con la gente cementera en las gradas, hará muy compleja la vuelta, aunado a que el plantel celeste, actual líder del Clausura 2026, no regalará nada.

Los Rayados no contarían con Sergio Canales, quien no entrenó al parejo este lunes, debido a problemas musculares tras el Clásico Regio ante Tigres.