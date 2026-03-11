América confirmó ruptura del tendón de Aquiles en Malagón; será operado a la brevedad

El portero se lastimó en el juego ante Philadelphia y quedó fuera de la Copa del Mundo con la Selección Mexicana

Solo faltaba la confirmación oficial y América la dio el miércoles por la tarde. El club informó que el portero Luis Ángel Malagón sufrió una ruptura del tendón de Aquiles y que será operado para iniciar su rehabilitación.

“Los resultados médicos practicados a Luis Ángel Malagón arrojan una ruptura del tendón de Aquiles. Nuestro arquero será sometido a un tratamiento quirúrgico. El tiempo de recuperación será de acuerdo con su evolución”, informó el club en un comunicado.

De esta forma, la posibilidad de realizar un tratamiento conservador, en el que no tuviera que ser intervenido, quedó completamente descartada, ya que es imposible que el arquero se recupere de esa manera.

El tiempo de recuperación del guardameta oscila alrededor de seis meses, por lo que su regreso a las canchas sería aproximadamente en septiembre de este año. Con ello también se confirmó que queda fuera de la Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

Luis Ángel Malagón se lesionó en el primer tiempo del partido ante Philadelphia Union en el Subaru Park, al intentar despejar el balón. El guardameta había señalado que no atravesaba su mejor nivel y que buscaba volver a su mejor versión, pero eso no será posible en el corto plazo, ya que ahora deberá concentrarse en su rehabilitación para regresar como arquero titular del América.

Ahora Rodolfo Cota será el arquero titular, en quien el técnico André Jardine deberá depositar su confianza, con la misión de conquistar la Concachampions en este semestre, un título que el americanismo desea desde hace tiempo.