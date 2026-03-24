América, Cruz Azul y Atlante jugarán en el remodelado Estadio Azteca

Mikel Arriola, Comisionado de la FMF, señaló que esos tres equipos estarán en el Coloso de Santa Úrsula

El renovado Estadio Azteca, mismo que se reinaugurará este sábado con el juego entre México y Portugal, no solo será casa del Tri y del América.

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El Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, reveló que el Coloso de Santa Úrsula también será casa de Cruz Azul y del Atlante.

De tal forma que el inmueble del sur de la Ciudad de México tendrá casa llena a partir de su reinauguración, pero sobre todo después de la Copa del Mundo.

Y es que cabe recordar que FIFA toma posesión del inmueble exactamente un mes antes del inicio del Mundial, y ese día es el 11 de mayo.

De tal forma que, al menos todo abril y la primera semana de mayo, el estadio estará disponible para los juegos de los equipos mencionados.

“El Estadio Banorte, que se reinaugura el propio sábado, representa una inversión de casi trescientos millones de dólares, lo que le va a dar viabilidad al fútbol mexicano en los próximos treinta años. Van a jugar ahí, por cierto, el Atlante, el Cruz Azul, y el América”, dijo Mikel Arriola, durante la presentación de la campaña “Cuando gana México, ganamos todos”, en el Papalote Museo del Niño.

Los partidos que se jugarían en el Azteca antes del Mundial

Si bien Arriola no especificó si esos tres equipos jugarán en el Azteca de local una vez que se reinaugure, al menos América sí retornaría al inmueble hasta que FIFA tome posesión del mismo.

De entrada, el 11 de abril se disputará el Clásico Joven entre Club América y Cruz Azul, con el que las Águilas oficialmente volverían a su estadio.

Cuatro días después, el 14 de abril, América recibe al Nashville SC en la vuelta de cuartos de final de la Concachampions, mismo que también se efectuaría en el Coloso de Santa Úrsula.

El 18 de abril, los azulcrema reciben al Bicampeón Toluca por la Jornada 15 del Clausura 2026, por lo que ese juego también se disputaría en el Azteca.

El 25 de abril, América recibe al Atlas por la Jornada 17, con lo que las Águilas cerrarán la fase regular del presente torneo de la Liga MX.

Cabe mencionar que si el conjunto de Coapa accede a las semifinales de la Concacaf, podría alcanzarle para jugar su partido como local en el Estadio Azteca, ya que la ida se juega el 28, 29 ó 30 de abril, y la vuelta 5, 6 ó 7 de mayo.

E inclusive, los cuartos de final del Clausura 2026, América podría jugar su partido de local en el Coloso, ya que la ida está calendarizada para el 2 y 3 de mayo, mientras que la vuelta 9 y 10 de mayo, justo un día antes de entregarle a FIFA el estadio.

Las fechas mencionadas están por confirmarse, por lo que al menos por ahora, son todas las posibilidades de partidos que podrían efectuarse en el Azteca antes del Mundial.