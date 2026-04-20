América, Cruz Azul y Pumas, tres grandes a escena en inicio de la Jornada 16 con la mente puesta en la Liguilla del Clausura 2026

América ha vuelto a demostrar que es el Ave de las Tempestades. Luego de ser eliminado de la Concacaf Champions Cup por el Nashville a media semana, las Águilas sorprendieron al bicampeón Toluca cuando se les daba por muertos. Ahora tienen nueva vida en el Clausura 2026 de Liga MX y buscarán confirmar su resurgimiento de visita ante el peligroso León, en juego de implicaciones directas de Liguilla, por la Jornada 16 de esta fecha doble.

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En el fútbol mexicano, las estadísticas suelen ser una cárcel de la que pocos logran escapar. Pero la Fiera de este torneo, parece decidida a romper las rejas y las Águilas deberán tomar precauciones y no echar las campanas al vuelo. Con la Liguilla en la mira, los Esmeraldas reciben a los azulcremas en un duelo que trasciende los tres puntos. No es solo un partido entre dos equipos renacidos, sino el choque entre una tradición que pesa.

Y es que el América ha dominado los últimos cinco enfrentamientos, con tres triunfos y dos empates; una realidad que podría tener un giro drástico, pues el conjunto de los Panzas Verdes de Javier Gandolfi lleva cuatro victorias en cuatro partidos, con 12 puntos de 12 posibles. Una revolución silenciosa en El Bajío.

El América, por su parte, llega subido en una montaña ruda. Viene de vencer 2-1 a Toluca en la Liga MX, pero el 15 de abril sufrió un doloroso descalabro al caer eliminado ante Nashville SC en la Concacachampions. El golpe fue duro, no solo por el resultado, sino porque evidenció las dificultades del club para mantener el nivel en competencias internacionales. Ahora, las Águilas vuelan de regreso a la liga con la necesidad de reencontrarse.

Ambos igualados con 22 puntos en la tabla, saben que una derrota los podría dejar fuera de la pelea por la Fiesta Grande. El historial reciente favorece a los millonetas, pero su inestable presente, puede jugarles en contra.

Las estadísticas de la temporada muestran un América con mayor posesión y precisión de pase, pero la Fiera ha encontrado en su ofensiva un recurso constante para mantenerse competitiva. Los enfrentamientos recientes pintan un panorama alentador para las Águilas, pues en sus últimos cinco encuentros, tres victorias americanistas y dos empates, sin derrotas para el equipo capitalino.

El duelo más reciente, ocurrió el 2 de noviembre de 2025 y terminó con victoria del América por 2-0. Pero eso fue antes de Gandolfi. Antes de que el equipo de Guanajuato aprendiera a ganar y creerse capaz de todo. El partido en el Estadio León es, entonces, un examen de madurez para ambos.

Foto: Mexsport

Pumas, por una victoria ante Juárez que los confirme en los primeros lugares del Clausura 2026

El duelo entre Pumas y FC Juárez se presenta como uno de los partidos clave de la Jornada 16. El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Universitario, con dos realidades opuestas, con un equipo azul y oro ya instalado en la Liguilla y otro que busca un cierre decoroso de torneo.

El problema para los de la UNAM es que su portero titular, Keylor Navas, fue sancionado por la Comisión Disciplinaria tras recibir su quinta amonestación en el torneo, por lo que el guardameta costarricense se perderá el compromiso ante los Bravos.

Pese a eso, el equipo dirigido por Efraín Juárez vive uno de sus mejores momentos del torneo. Pumas viene de vencer a Atlético de San Luis y con ese resultado aseguró su lugar en la Liguilla, además de mantenerse en la pelea por los primeros puestos. Sin embargo, no todo es favorable, pues sin el tico y otras posibles bajas, el DT felino deberá ajustar su alineación para este compromiso.

En contraste, el panorama es distinto para FC Juárez. El equipo fronterizo llega con 16 puntos y fuera de los puestos de clasificación. Para mantener opciones de avanzar, Juárez necesita un milagro, pues debe sumar en sus últimos partidos y depender de otros resultados. Además, arrastra problemas defensivos, ya que ha recibido gol de manera constante en sus recientes encuentros.

Más allá de la necesidad de sumar puntos para escalar lo más alto posible en la tabla general rumbo a la Liguilla, los auriazules tienen cuentas pendientes por ajustar con los fronterizos, pues en su último enfrentamiento del 23 de septiembre del año pasado, los unamitas cayeron por 3-1 en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

De hecho, Club Universidad acumula casi dos años sin triunfos sobre los Bravos, ya que su última victoria ante Juárez data del 17 de julio de 2024, por lo que buscarán esa revancha deportiva y alcanzar 33 unidades, en su pelea directa con Pachuca por el subliderato.

Foto: Mexport

Cruz Azul quiere triunfo que devuelva la confianza

La Máquina llega a Querétaro con el motor caliente por la urgencia de acelerar el paso. Eliminado a media semana por LAFC en la Concachampions y con un empate ante Xolos de Tijuana que sabe a poco, Cruz Azul acumula cinco partidos sin ganar en la liga y nueve en total sumando todos los torneos.

La paciencia en la cementera se agota. Y Nicolás Larcamón, inevitablemente, empieza a sentir que el piso tiembla. Enfrente, un Querétaro irregular, decimotercero con 16 puntos, que viene de empatar ante Mazatlán y que sabe que este martes, en el Corregidora, puede aprovecharse y cerrar decorosamente su temporada a merced de un gigante dormido.

Pero el historial reciente sonríe a los celestes. Tres triunfos en los últimos cinco enfrentamientos, un empate y apenas una derrota, aquella del 24 de septiembre de 2023. Los números dicen que Cruz Azul es favorito. La realidad, sin embargo, muestra a un equipo que ha perdido la brújula, que no encuentra el gol y que ve cómo la Liguilla, antes un trámite, ahora se ha convertido en una amenaza. Porque si la racha negativa se extiende, los de Larcamón podrían llegar al torneo final con la confianza por los suelos. Y en la Liguilla, como bien saben los aficionados cementeros, la confianza lo es todo.

Rayados, por cierre decoroso ante el Puebla en duelo de eliminados El Gigante de Acero, ese fortín que durante años intimidó a propios y extraños, se vino abajo. Monterrey cayó 3-1 ante Pachuca y selló su eliminación del Clausura 2026, al caer al décimo cuarto lugar con apenas 15 unidades. Los dirigidos por Nico Sánchez registraron su octava derrota del torneo, la tercera consecutiva como local, una situación insólita para un equipo que históricamente se hacía fuerte en su estadio.

La derrota no fue un hecho aislado, sino la continuación de una tendencia preocupante. Monterrey, que solía pelear por los primeros puestos, se despidió de la Liguilla por primera vez desde el Apertura 2016. La afición albiazul, acostumbrada a celebrar, se quedó con las manos vacías en un año para el olvido. Mientras tanto, en el otro extremo de la tabla, Puebla también vive su propio calvario.

La Franja llegará a este duelo también sin posibilidades y luchando por no quedar en el fondo de la clasificación, tras sufrir una goleada estrepitosa de 5-0 ante las Chivas, equipo que se afianzó en la cima del Clausura 2026. Dos historias distintas, un mismo destino: la decepción.