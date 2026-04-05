América decepciona y empata ante Santos Laguna, el peor del torneo en la Liga MX

Club América dejó dudas tras empatar 1-1 ante Santos Laguna en el TSM, pese a jugar con un hombre más frente al colero del Clausura 2026

América es sexto de la tabla, pero su posición parece más un espejismo que un lugar seguro. Santos le arrancó el empate 1-1 con diez hombres, en un partido que las Águilas tenían totalmente controlado y debieron ganar.

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Sus próximos dos juegos de liga serán ante Cruz Azul y Toluca, dos de los equipos más fuertes del Clausura 2026, lo que complica la recta final del torneo.

Si América quiere aspirar a algo este semestre, debe elevar considerablemente su nivel, ya que si sufre ante el peor equipo de la Liga MX, Santos, el panorama es preocupante.

El discurso de que están en “reconstrucción”, repetido por André Jardine, ya luce agotado y sin sustento.

Además, está el reto de la Concachampions, donde un fracaso sería considerado un golpe severo e incluso podría poner en duda la continuidad del técnico brasileño.

Por lo pronto, el equipo jugará el martes en Nashville la ida de cuartos de Concachampions y después el Clásico Joven ante Cruz Azul en el Estadio Banorte.

Este América, con un nivel irregular y dependiente de jugadores como Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas y Raphael Veiga, no muestra aún argumentos sólidos para competir en ambos torneos.

Las Águilas llegaron a Torreón con la obligación de ganar, ante un Santos que pelea en el fondo de la tabla y juega más con orgullo que con futbol.

Sin embargo, las lesiones siguen golpeando al equipo, ya que Erick Sánchez salió por lesión en la rodilla en el primer tiempo.

Además, el delantero Henry Martín sigue sin estar disponible, pese a que se esperaba su regreso; incluso fue bajado de última hora del viaje a la Comarca Lagunera y tampoco jugará en Concacaf.

En el segundo tiempo, Kevin Álvarez sufrió una lesión en el hombro, lo que pone en duda su participación en el duelo del martes, junto con la situación de Erick Sánchez.

Aun así, América fue el equipo que más propuso y generó peligro, especialmente con Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas, los futbolistas más determinantes del plantel.

Santos resistió gracias a su arquero Carlos Acevedo, quien tuvo una actuación destacada con varias atajadas clave.

El partido cambió al 78’, cuando Kevin Picón fue expulsado tras una dura falta revisada en el VAR, dejando a Santos con diez hombres.

Al 80’, América encontró el gol gracias a una jugada entre Isaías Violante y Alexis Gutiérrez, siendo este último quien marcó el 0-1 que parecía definitivo.

Pero la fragilidad defensiva volvió a aparecer y Santos empató de inmediato al 83’, tras un error en la salida que aprovechó Cristian Dajome para el 1-1.

En el cierre, Santos incluso buscó la victoria pese a la expulsión, mientras América también insistió sin éxito.

Un último disparo de Brian Rodríguez en el tiempo agregado estuvo cerca de darle el triunfo a las Águilas, pero pasó rozando el poste, sellando el empate definitivo 1-1.