América doma al León y pone un pie en la Liguilla del Clausura 2026

América venció 3-2 al León con penal de Zendejas y quedó muy cerca de asegurar su lugar en la Liguilla del Clausura 2026

El América ha puesto un pie en la Liguilla. Las Águilas confirmaron su buen momento al vencer de visita al León para acercarse un paso más a la Fiesta Grande del torneo Clausura 2026 de Liga MX gracias a un polémico penal que Alejandro Zendejas ejecutó de manera perfecta para hilar su segunda victoria consecutiva tras vencer al bicampeón Toluca la fecha anterior.

TE PUEDE INTERESAR: MÉXICO 70: El primer Mundial como anfitrión; el partido del siglo y el 3er título de Brasil

Los azulcremas derrotaron por marcador de 3-2 a la Fiera en duelo correspondiente a la Jornada 16 de la fecha doble. Los capitalinos se vieron superados en la posesión del balón por un 58% del control de la pelota para los Panzas Verdes, pero los pupilos de André Jardine fueron más efectivos frente a la portería para romper la racha de cuatro triunfos consecutivos de los Esmeraldas.

La afición local apenas y tomaba su lugar en el Estadio León cuando Brian Rodríguez, confirmó su estado de gracia tras el doblete marcado el sábado ante Toluca. El uruguayo tomó la pelota con ventaja y desde la cornisa del área tiró un caño, dribló y fusiló a Óscar García para el 1-0 con apenas tres minutos en el marcador.

🦅 Alejandro Zendejas convierte la mano dentro del área por gol.



¡Otra vez el América está ganando ante León! 🦁🔥 pic.twitter.com/0WwevWAqfS — FOX (@somos_FOX) April 22, 2026

La Fiera se fue al frente con una pelota larga para Diber Cambindo, quien, un tanto incómodo, logró disparar adonde Rodolfo Cota estaba bien colocado para detener su remate. Lo cierto es que el gol abrió la cancha y Brian encontraba aún más espacios, de tal forma que tras un toque de Erick Sánchez, volvió a ensayar con un misil de largo alcance que se fue apenas por un costado de la portería local.

Una salida a un toque con Jonathan dos Santos como el cerebro de la ecuación, llevó la pelota hasta el costado derecho donde la subida de Cristian Borja sirvió para abrir la cancha. El colombiano notó la grieta que quedó entre la línea defensiva y el mediocampo panza verde y cedió para Chiquito, quien disparó con potencia al ángulo para el 2-0 con solo 12 minutos en el reloj de juego.

Ismael Díaz arrastró la bola hasta tres cuartos de cancha y desde ahí disparó cruzado para obligar a Cota a estirar la pierna derecha con la que realizó una de las mejores atajadas del año. Pero León comenzaba a carburar hasta que por fin reaccionó con un servicio por derecha que rechazó Miguel Vázquez, y tras un par de rebotes, la pelota cayó en los pies de Cambindo, que de media vuelta, disparó al fondo de las redes con todo y una mano de Israel Reyes en la línea de meta para el 2-1.

Los Panzas Verdes recobraron la confianza. Otra vez Díaz condujo y cedió para Rodrigo Echeverría, quien fungió como poste y dejó la pelota a modo para que Nene Beltrán disparara un golazo para el 2-2 en tiempo de compensación. Con la llegada del segundo tiempo, las Águilas lucieron con más orden que en el desenlace del primero.

Ambos equipos se neutralizaban y aguardaban para atacar. Fue el milloneta el primero en intentar con un recorte de Kevin Álvarez en el área para habilitar a Chiquito, cuyo remate esta vez se pasó muy por encima del marco esmeralda. Luego, un trazo largo de Raphael Veiga para Alejandro Zendejas dejó mano a mano al estadounidense, que tras un recorte, estrelló su disparo en el palo.

El encuentro se volvió de ida y vuelta y fue turno de Cambindo. El cafetero se abrió espacio y disparó con demasiada fuerza para enviar la pelota a Saturno, pero ambos equipos terminaban sus jugadas con remate. Nuevamente Diber desperdició una jugada de gol en un córner que peinó Valentín Gauthier, pero no alcanzó a cerrar la pinza correctamente el exgoleador de Necaxa.

Una jugada de rutina donde Dourado se recargó sobre Díaz en el área esmeralda fue revisada por el árbitro en el VAR por una mano de Ismael, quien a pesar de alegar que fue un movimiento natural provocado por el recargón del rival, César Ramos Palazuelos determinó señalar la pena máxima en favor del América. Zendejas cobró cruzado y los millonetas retomaron la ventaja a los 77 minutos de partido.

Las Águilas sellaron la victoria para llegar a 25 unidades y quedaron a tiro de piedra de la Liguilla, con la última fecha a disputarse el próximo fin de semana ante Atlas.