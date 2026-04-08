América empata con Nashville y deja abierta la serie en Concachampions

André Jardine se guardó a Brian Rodríguez pensando en el Clásico Joven del sábado; con cualquier marcador a favor en la vuelta, las Águilas estarán en semifinale

América atraviesa momentos futbolísticos complicados con un nivel de regular a malo. Aún así, le dio para resolver de gran forma la dura visita al Nashville SC por la ida de los cuartos de Concachampions, con un empate sin goles.

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Resultado con el que la próxima semana en el Estadio Banorte, las Águilas pueden resolver su pase a las semifinales de este torneo con cualquier marcador a favor, mientras que el conjunto de la MLS está obligado a ganar en territorio mexicano, por lo que ya se le complicó la llave.

No era un partido nada sencillo para los de Coapa porque actualmente Nashville es líder de la Conferencia Este en la liga de los Estados Unidos, si bien su partido previo a este juego lo perdió ante Chicago Fire en el Soldier Field.

Pero como local en el Geodis Park, escenario del juego ante los azulcrema, este equipo es bastante sólido y muestra de ello es que su partido previo de local ante Orlando City lo ganó por goleada de 5-0.

Al América le hubiera caído muy bien un gol como visitante, porque eso obligaba al Nashville a mínimo anotar dos tantos y no recibir en su visita al Coloso de Santa Úrsula; y si bien las Águilas llevan cierta mano para la vuelta, si los estadounidenses meten un gol en el Estadio Banorte, ahí obliga a los azulcrema a meter dos goles como mínimo.

Aún así, empatar a cero contra el líder de una de las dos conferencias de la MLS en su casa para nada es malo; mucho menos si estas Águilas no atraviesan su mejor momento, además de que siguen batallando con mucho lesionado.

Este juego de ida la realidad fue cero espectacular, porque el planteamiento azulcrema fue casi cien por ciento defensivo y más con la intención de pararse bien atrás, impedir que el Nashville encontrara sus circuitos y así les hiciera daño.

Demostración de esa propuesta defensiva fue que André Jardine se guardó a Brian Rodríguez y no lo utilizó, además de que también tenía que pensar en el Clásico Joven del sábado ante Cruz Azul.

⚡️ GRAN DESBORDE DE VIOLANTE…



Pero el disparo salió a las manos del portero.



39' @NashvilleSC 0-0 @ClubAmerica pic.twitter.com/4EOTT4tKfS — FOX (@somos_FOX) April 8, 2026

Quienes sí jugaron desde el inicio fueron tanto Alejandro Zendejas como Erick Chiquito Sánchez, quienes estaban en duda por temas físicos; el que no pudo estar fue el lateral izquierdo Cristian Borja, a ver si está para el sábado en el juego ante La Máquina.

El once de Jardine para este duelo fue con Rodolfo Cota en portería, Sebastián Cáceres y Ramón Juárez de centrales, mientras que en las laterales fueron Miguel Vázquez por izquierda e Israel Reyes por derecha.

En el centro del campo, jugador Raphael Veiga por el centro, Isaías Violante de volante por izquierda y Jardine probó con Alejandro Zendejas por derecha aunque de pronto cambiaban de posición; adelante, el joven Patricio Salas, quien está como titular más por necesidad ante tanto lesionado, que realmente porque haya demostrado condiciones para serlo.

Los cambios azulcremas fueron prácticamente todos defensivos, a excepción de la entrada de la Pantera Zúñiga en lugar de Veiga, aunque el colombiano sigue sin pesar en lo absoluto en el ataque emplumado; el resto fueron los ingresos de Vinicius Lima, Aarón Mejía y Jonathan dos Santos, ya todos al final del juego solo para cerrarlo y traerse el empate a cero de vuelta a México.

La obligación en este encuentro de ida era totalmente para Nashville, escuadra que no pudo ganar en casa pero lo bueno para ellos es que no les metieron gol de visitante; así que fue un 0-0 hasta cierto punto salomónico entre ambos equipos, que deja todo para la vuelta.