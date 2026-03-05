América en desgracia; perdió ante Bravos, salió de zona de Liguilla y se le rompió Dávila

Que América se haga una limpia y que mejore su fútbol porque está para llorar. Puras desgracias las que le sucedieron a las Águilas en una noche lluviosa de miércoles ante Juárez, porque además de que batalló con Bravos 1-2 y salió de zona de Liguilla, sufrió la terrible lesión de uno de sus jugadores.

Víctor Dávila, muy probablemente, se rompió los ligamentos de la rodilla derecha, en una acción en la que se lastimó completamente solo en la primera parte del cotejo.

En un intento por controlar la pelota dentro del área de Juárez, el chileno estiró demasiado la pierna derecha; por la inercia de la jugada y la mecánica de su cuerpo, hizo palanca y de inmediato cayó al suelo.

El andino gritó terriblemente de dolor en el césped y los primeros que pidieron las asistencias fueron los propios jugadores de Bravos.

De inmediato llegó el carrito de las desgracias, le inmovilizaron la pierna derecha a Dávila y directo a la ambulancia para ser llevado a un hospital cercano para ser valorado.

De por sí América sufre mucho con lesionados y para este juego, el técnico todavía no pudo contar con Henry Martín pese a que ya se había puesto al parejo de sus compañeros.

Aunque lo bueno fue que sí tuvo a disposición a Alejandro Zendejas, a quien dosificó y metió hasta el segundo tiempo. Y le dio resultado, porque el 10 azulcrema metió el gol del empate momentáneo al 69′, cuando llevaba poco tiempo en el campo.

¡Ya está perdiendo el América! Juárez anota apenas a los cuatro minutos 😱⚽ #ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/Wj3lcbnzJY — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 5, 2026

Zende marca mucha diferencia y luego de recibir una pelota dentro del área, metió un recorte y sacó disparo de zurda pegado al poste, imposible para el arquero Sebastián Jurado.

En este juego se cumplió la máxima de gol fallado, gol en contra; en la jugada previa al tanto del América, los juarenses tuvieron la chance de poner el 0-2 en una jugada a velocidad, pero la definición le falló de manera terrible a Luca Martínez Dupuy.

Y en el primer tiempo, Denzell García reventó un tiro libre en el travesaño, con lo que los Bravos dejaron escapar dos chances muy claras para haber ganado este partido.

El duelo comenzó bajo una intensa lluvia en el Ciudad de los Deportes y tomó al América dormido, porque apenas a los cinco minutos, Jairo Torres puso el 0-1 para los Bravos.

Aunque tardó un poco en subir el gol al marcador, porque primero habían marcado posición adelantada, pero luego de revisarse la acción en el VAR se validó correctamente.

Lo sucedido con Dávila, por supuesto que afectó tanto a la atmósfera del juego y lógico que al América, porque fue escalofriante.

Incluso, antes de su lesión, el chileno había marcado un gol al desviar una pelota dentro del área, pero estaba en claro fuera de lugar, por lo que el gol no subió al marcador.

André Jardine se guardó, sorpresivamente, hasta pasaditos los 80 minutos a Brian Rodríguez, sin lugar a dudas uno de sus mejores jugadores, para ver si podía sacar el triunfo, el cual era muy necesario para el América.

Pero está muy claro que a estas Águilas les hace falta muchísimo nivel; lo que le pasó ante Tigres pudo haberse catalogado como un accidente.

Sin embargo, ya que no le puedan ganar a un equipo como Bravos de local y que pierda, sin duda que es una alarma muy grande para las Águilas y para el estratega brasileño.

Lejos de terminar el partido encima de Juárez, fue Bravos el que acabó con todo en busca de conseguir el gol del triunfo y tuvo su premio porque en el agregado, Guilherme Castilho, consiguió el 1-2 del triunfo.

La defensa azulcrema hizo agua en la acción que no debió y lo pagó carísimo con una derrota dolorosísima, ante un equipo juarense que lo superó en el cotejo.

América está hundido en un pozo, que por ahora no tiene fondo. André Jardine nada más no encuentra a su equipo y la afición comienza a pedir su salida. El crédito que consiguió con el Tricampeonato, poco a poco se acaba y con resultados como este, se extinguirá muy pronto.

América cayó a la novena posición con 11 puntos y atraviesa un momento sumamente complicado; Juárez subió a la posición 12 con 10 puntos.

Para cerrar la desgracia, Dávila fue inmediatamente llevado en ambulancia a un hospital cercano para ser evaluado, pero por la forma en que se lastimó, ya luce muy difícil que pueda volver en este torneo.

Las Águilas deberán ahora enfocarse en su juego ante Querétaro, el cual será el sábado de visita en la Corregidora y ahí sí o sí tiene que sumar puntos o la cosa se va a poner difícilísima para Jardine.